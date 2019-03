Pep Guardiola: "La Premier es una competición especial"

El español Pep Guardiola, técnico del Bayern Múnich, ha afirmado este martes que la Premier League, competición en la que entrenará la próxima temporada, es "especial".

"Nunca he entrenado en Inglaterra, solo he estado allí en partidos de Liga de Campeones con el Barcelona y el Bayern Múnich. Sé que es una competición especial, pero no sé cómo se trabaja allí. Tengo que esperar y ver", dijo Guardiola, en unas declaraciones de las que se han hecho eco numerosos medios británicos.

El preparador catalán, de 44 años, confirmó a finales del pasado año que dejará el Bayern Múnich cuando venza su contrato a final de temporada y que el curso que viene se sentará en un banquillo de la Premier League.

Sin embargo, todavía falta por saber qué equipo dirigirá el extécnico del Barcelona -conjunto con el que ganó 13 títulos entre 2008 y 2012-, y se rumorea que Manchester City, Manchester United, Chelsea y Arsenal podrían estar interesados en sus servicios.

En la concentración del Bayern Múnich en Doha (Catar), Guardiola aprovechó para disculparse con los entrenadores de la Premier League por haberlos puesto bajo presión después de anunciar su llegada la próxima temporada a Inglaterra.

"Mi intención nunca ha sido la de ofender a nadie. En mi carrera siempre he respetado a mis colegas, tanto cuando era jugador como ahora como entrenador. Y por eso pido perdón", explicó.

"Me hubiera gustado quedarme 20 años en Barcelona, en mi casa y con esos grandísimos futbolistas. Pero soy una persona a la que le gusta conocer y experimentar cosas nuevas. Esa es la única razón", señaló el de Santpedor.

"Así que espero que mi carrera no acabe en Inglaterra. Después, probablemente, me entre la curiosidad de ir a otro sitio. Si no, claro que me hubiera quedado en este club. El Bayern Múnich es el equipo perfecto, es un sueño para cualquier entrenador", subrayó el técnico español.