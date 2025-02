Una pelea brutal entre futbolistas y aficionados en un encuentro de primera regional en Lanzarote deja un policía local herido

El partido se disputaba en el campo municipal de Puerto del Carmen, y cuando ya pasaban varios minutos del tiempo reglamentario y el resultado era de un 0-2 favorable al club de Arrecife, comenzaba una tangana entre los jugadores de los dos equipos. En pleno tiempo de descuento comenzaron a pegarse puñetazos y la situación se complicó por momentos cuando algunas personas que estaban viendo el partido saltaron al terreno de juego y se unieron a la trifulca pegándose entre ellos e incluso agrediendo a algunos de los futbolistas.

La Policía Local de Tías acudió al campo de fútbol para tratar de frenar la batalla campal entre jugadores y aficionados y uno de los agentes resultó herido tras recibir varios golpes, llegando a necesitar ser atendido en el centro de salud de Puerto del Carmen.

El incidente quedó grabado en un vídeo de poco más de un minuto, que no ha parado de correr por las redes sociales, y donde se aprecia a la perfección la violencia de los hechos. La persona que graba las imágenes está grabando con normalidad el partido y se le oye comentar: "Échala fuera, échala fuera", cuando de repente se ve los futbolistas dirigirse hacia un lateral del campo, el aficionado gira la cámara hacia un lado y se ve el comienzo de una brutal agresión a puñetazos entre dos futbolistas que en pocos segundos se extiende al resto. Varios aficionados se unen a la trifulca que pese a la presencia de la policía local, no se detiene: "¿Qué pasa?, ¡Joder!, exclama el aficionado justo antes de detener la grabación.

Condena sin paliativos

Los dos clubes implicados han emitido comunicados en las redes sociales para condenar lo sucedido: "La violencia no tiene cabida en ningún ámbito de nuestra sociedad, menos aún en el fútbol. El club rechaza rotundamente estas actitudes que no representan los valores del deporte", dice el CF PDC 2026 en un comunicado, y anuncia que "tomará las medidas oportunas para que estos actos no vuelvan a suceder".

Por su parte el Club Deportivo Valterra expresa su "más enérgica repulsa y profunda indignación ante los lamentables hechos ocurridos en el partido...Lo que debía ser una jornada de deporte, respeto y sana competencia se convirtió en un espectáculo bochornoso marcado por la violencia, dentro y fuera del campo, involucrando a jugadores, aficionados y otros actores del encuentro". Y el club añade: "Condenamos sin paliativos cualquier tipo de conducta agresiva o antideportiva. Nuestro club defiende los valores del respeto, la deportividad y el juego limpio, y no toleraremos comportamientos que ensucien el fútbol y pongan en peligro la integridad de quienes forman parte de él". Además instan a las autoridades competentes a tomar las medidas necesarias para sancionar a los responsables de los hechos y evitar que puedan volver a repetirse. Asimismo, y de forma contundente hacen "un llamado a la reflexión a todos los involucrados en el fútbol, desde jugadores hasta aficionados, para que comprendan que este deporte debe unirnos, no dividirnos. El CD Valterra seguirá trabajando para fomentar un ambiente seguro y saludable en el fútbol, y nos mantendremos firmes en nuestra postura contra la violencia en cualquiera de sus formas".

