Pelé, el mito visto a sí mismo a través de sus frases

Pelé ha muerto este jueves a los 82 años. El mito, la leyenda, O'Rei, deja un legado de jugadas y goles inolvidables, pero también frases (suyas y de sus adversarios) que lo retratan. "Único. Genial. Técnico. Creativo. Perfecto. Único en su especie", así lo ha despedido Ronaldo Nazário, pero Pelé también se definió a sí mismo.

Con el mito brasileño, se despide ya el último integrante de un 'Big Four' futbolístico de leyenda. Di Stéfano, Mardona, Cruyff y Pelé, cada uno en su estilo y en su momento escribieron la historia de este deporte. El fútbol es lo que se hace fuera del campo, y también lo que se dice fuera de él. Como toda leyenda, Pelé supo dejar su impronta.

Pelé convirtió a Brasil en una potencia del fútbol, y consciente de lo que suponía fuera de él también lo defendió los derechos civiles. "Pienso que el amor es la cosa más importante en la vida. Repitan conmigo tres veces: amor, amor y amor", dijo el 1 de octubre de 1977 en el Giants Stadium de Nueva Jersey.

De familia humilde, se crio limpiando botas y se acordó de los más pobres al marcar su gol 1.000 en el año 69 en Maracaná: "Por el amor de Dios, el pueblo brasileño no se puede olvidar de los niños necesitados, en las casas de caridad. Vamos a pensar en eso. Por el amor de Dios, piensen en el Navidad de esos niños, de las personas pobres".

Como todo ídolo, no era ajeno al sentir que despertaba en las masas e incluso se permitía hablar de sí mismo en tercera persona. ¿Cómo es Pelé? Él mismo dejó una frase que contestaba a dicha cuestión: "Pelé es cosa aparte, una cosa de Dios. Es como en la música: hay 500 buenos pianistas pero Bethoven solo hay uno".

Por un lado, Pelé, "perfecto, que no se equivoca". Por el otro, "Edson Arantes do Nascimento, una persona normal, que debe tener un monte de defectos". Así se describía. Su padre, Dondinho, no pudo conseguir ser futbolista y centró en su hijo todas sus esperanzas. El futbolista afirmó en los 90 que su padre le dijo que, en ese momento, no había un jugador mejor que él. Él se sentía a sí mismo el mejor jugador del mundo y eso le valió protagonizar algunas frases dedicadas a compañeros de profesión.

A Romário le espetó que "igual a Pelé no hay ni habrá. Mi madre me hizo y cerró la fábrica", de Neymar aseguró que en su época "no usábamos gomina ni aretes (o pendientes) porque teníamos que ser machos" y al propio Maradona le dijo que antes de hablar de él pidiera autorización a "Zico, Sácrates, Romário, Tostao o Rivelino". 'O'Rei' a través de Pelé. Dos agradecimientos, uno "a Dios" y el otro al balón.

Las frases de sus adversarios

Todo mito se describe a sí mismo, pero no está exento de que opinen sobre él. Sin excepción, este jueves todo el mundo del fútbol ha llorado su muerte. También políticos, otros deportistas y personalidades de la cultura. A pesar de algunas de sus frases, sus adversarios le respetaban y así se lo reconocieron, en la mayoría de los casos, en vida.

Maradona aseguró que le "fuera el próximo presidente del máximo organismo del fútbol mundial" porque sabía lo que era estar dentro de la cancha. Ronaldo quiso desmarcarse de que le consideraran su heredero, para Platini, Pelé ya era "un mito" de su generación.

El sabio Aragonés afirmó que "Di Stéfano, junto a Maradona y Pelé es el mejor jugador de la historia" y para Beckenbauer fue "el mejor jugador que ha visto el fútbol".