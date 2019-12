Pedro quiere regresar al Barcelona: "Si me llaman, lo dejo todo"

Pedro Rodríguez ha concedido una entrevista en la que se ha sincerado sobre su futuro. El exjugador culé, que acaba contrato con el Chelsea el próximo no tiene claro lo que le deparará el futuro: No sé, ya veremos .Lo que tengo claro es que me lo quiero seguir pasándolo bien jugando al fútbol", declaró

Lo que si confesó el extremo canario es que, sueña con volver a jugar en el Barcelona. El futbolista fue tajante a este respecto: "Si me llaman, lo dejo todo", confesó. "Todo el mundo sabe lo que siento por el club y es evidente que es una posibilidad volver. Siempre lo he dicho", añadió

Preguntado por su salida del Barça el canario también habló con claridad: "Al final no jugaba tanto como quería y llegó una oportunidad. No tengo nada que reprochar y menos a Luis Enrique, que siempre fue muy sincero conmigo. Me lo dejó muy claro, nunca me engañó. También era algo evidente que, con Neymar, Messi y Suárez, a mí no me llegaban minutos por mucho que luchara; esto lo veía cualquiera. Siempre he tenido la sensación de que nunca he sido un cobarde. Nunca. Siempre he dado la cara. Desde pequeño, fuera y dentro del campo, he sido valiente y luchador. Nunca me he escondido".

Por último también recordó con mucho cariño a sus compañeros en la época en la que militaba en la disciplina culé: "Fue una suerte jugar con todos esos cracks", acabó.