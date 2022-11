Pedro: "No estoy arrepentido, simplemente comenté mi situación y no es para tanto"

Pedro Rodríguez habló en rueda de prensa tras sus palabras en las que expresaba su malestar por no disfrutar de muchos minutos en esta Eurocopa. "He hablado con el míster. No estoy arrepentido, sí agradecido de formar parte de eso", afirmó el atacante canario.

Pedro aseguró también que sus palabras "no iban con mala intención" y que le debe a Vicente del Bosque estar en la lista de 23 jugadores. "Si alguien se ha sentido molesto y defraudado, pido perdón, pero creo que no ha sido para tanto", explicó.

Además, el canario aclaró que, como todo jugador, tiene "ambición" y quiere jugar: "Quiero jugar como todo el mundo. Simplemente expliqué mi situación, pero creo que no es para tanto".

Por último, indicó que "si tengo que hablar de nuevo con los capitanes, lo haré encantado" y recalcó que está "agradecido" de estar en Francia con la selección española de fútbol.