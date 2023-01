Pedri vuelve a salvar a un Barça espeso en Montilivi

Pedri ha hecho de Lewandowski ante el Getafe y el Girona. Es el resumen de los dos últimos partidos del Barça en el Camp Nou y en Montilivi. Hoy, los de Xavi, estuvieron más bloqueados y atascados que nunca pero a diferencia del año pasado encuentran siempre la solución para ganar el partido. Los azulgrana dormirán con 6 puntos de ventaja con el Madrid.

El Girona aguantó con personalidad y con sobriedad una primera parte con un dominio culé que no se puedo reflejar ni en goles ni en ocasiones. El Barça volvió a echar de menos a Lewandowski arriba, el polaco, como uno de los mejores nueves del mundo, atrae marcas y defensores para liberar a los extremos. No tuvo ese problema hoy el equipo local, que apenas sufrió en su área pero que ante la constante y organizada presión de los de Xavi tampoco pudo asomarse con peligro a la portería de Ter Stegen.

Lesión de Dembéle y otro gol clave de Pedri

Antes de llegar a la primera media hora tuvo lugar una de las peores noticias que podía recibir el Barça a estas alturas de la temporada: una nueva lesión de Dembélé. El francés posee un largo historial de lesiones pero todavía no había sufrido ninguna con Xavi como entrenador. El francés se detuvo en seco en una carrera en velocidad y dos minutos después pidió el cambio. No se fue a vestuarios y apenas fue tratado en el banquillo, señal que tranquilizó a los azulgrana ya que no aparentaba ser una lesión grave.

Un Barça espeso, bloqueado y atascado en Montilivi sufrió para encontrar las cosquillas en la zaga gironesa y tuvo que ser Pedri (marcó ante el Madrid, Getafe y hoy), el desatascador cuando Lewandowski no está, el que abrió el marcador y marcó por tercer partido consecutivo para dar 3 puntos de oro a los culés en una buena jugada de combinación en la que el Girona falló en dos ocasiones: en la salida de balón y en una bola que se le escapó a Gazzaniga.

El Barça terminó pidiendo la hora

No pudo sentenciar el Barça y terminó pidiendo la hora desde los últimos 10 minutos, Ter Stegen volvió a no dar señales de flaqueza y a los atacantes locales les faltó puntería para salvar un punto en su casa. Stuani casi empata de cabeza en la última acción e Ivan Martín tuvo la más clara en un remate solo ante el guardameta alemán que se fue desviado.

15º victoria culé en Liga (solo ha perdido ante el Madrid) y a la cama con 6 puntos de ventaja frente al Madrid, que mañana tendrá que sufrir y mucho en el Bernabéu ante la Real Sociedad para bajar esa diferencia a 3.