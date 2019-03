El padre de Neymar asegura que su hijo no recibió ninguna oferta del Real Madrid

Tras un interrogatorio de más de tres horas, el padre del jugador, Neymar da Silva Santos, ha dicho que la renovación de su hijo con el FC Barcelona no se puede llevar a término mientras no se resuelvan las cuestiones que tienen pendientes en los juzgados, han informado fuentes jurídicas.

De esta forma, el padre ha tratado de echar por tierra los rumores que apuntan a un posible interés del Real Madrid por el jugador brasileño que, según han publicado algunos medios, estaría dispuesto a desembolsar los 190 millones de euros que figuran en la cláusula de rescisión de la estrella brasileña.

Y que ese hipotético interés del Real Madrid no explica los problemas que existen en la renovación del contrato que le une con el Barcelona, que por el momento permanece bloqueada a la espera de que se resuelvan sus cuestiones judiciales.

Neymar padre ha defendido ante el juez que su hijo solo quiso jugar en el Barcelona y que esa fue la orden que le dio durante las negociaciones con el club catalán, que desembocaron en el fichaje del delantero en el verano de 2013.

Se confiesan "molestos" porque "no se merecen esto"

Al respecto, ha manifestado que él hizo todo lo que estuvo en sus manos por cumplir con el deseo de su hijo que no era otro que vestir la camiseta azulgrana. Se ha confesado "muy molesto" porque "no se merecen esto" ya que "no han hecho nada malo" en relación con su fichaje por el Barcelona.

Es más, ha dicho que su hijo "no tiene culpa de nada" y que "tiene cosas más importantes que hacer" que atender sus asuntos judiciales. Neymar ha declarado durante una hora y media ante el juez Jose de la Mata, que le investiga por un posible delito de estafa en su fichaje por el Barcelona.

A su salida, el jugador se ha parado hasta tres veces para firmar autógrafos a los fans que se mezclaban entre el centenar de periodistas de medios nacionales e internacionales que le esperaban en el exterior.

El delantero del Barcelona ha rechazado hacer declaraciones a los periodistas que le han perseguido hasta la misma furgoneta negra en la que llegó a la Audiencia Nacional diez minutos antes de las cinco de la tarde junto a su padre.

Neymar ha comparecido ante el juez José de la Mata en el marco de una querella interpuesta por el fondo DIS, que se considera estafado por no haber percibido todo el dinero que le correspondía en el fichaje en concepto de derechos federativos.

Vestido con vaqueros, camisa blanca, chaqueta negra con ribetes plateados y gafas de sol de espejo, el futbolista ha abandonado la Audiencia en una furgoneta negra con los cristales tintados.