El padre de Lamine Yamal y su pasado madridista: "¡Me la pela! A mí el que me da de comer es el Barça"

La final de la Copa del Rey disputada este sábado no ha dejado indiferente a nadie. Mientras los aficionados del Barcelona celebran el título y los del Real Madrid lamentan la derrota, la figura de Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, había quedado en el centro de la polémica por unos antiguos vídeos en los que apoyaba al conjunto blanco.

Lamine Yamal, llamado a ser una de las grandes figuras del Barça en los próximos años, ingresó en la cantera azulgrana en 2014, cuando apenas tenía 7 años. Desde el prebenjamín, su progresión ha sido imparable hasta su debut con el primer equipo del Barça en abril de 2023, bajo las órdenes de Xavi Hernández.

Sin embargo, pese a la fuerte vinculación de su hijo con el club catalán, Mounir Nasraoui fue en su día un declarado seguidor del Real Madrid. Un vídeo viralizado este mes de abril mostró al padre del futbolista celebrando efusivamente los éxitos blancos durante la temporada 2021/2022, enfundado en una camiseta blanca y con un pañuelo con el escudo madridista.

Esa celebración de la 'Champions de las remontadas' ha provocado burlas de aficionados del Real Madrid y ha generado cierto recelo en parte de la hinchada azulgrana.

"Vas a ser el mejor del mundo"

Ante la controversia, Mounir Nasraoui optó por aclarar su postura de manera contundente en una entrevista con Jijantes: "Aunque he seguido al Madrid, me la pela. A mí el que me da de comer es el Barça", afirmó.

Una intervención donde también quiso elogiar a su hijo: "Cuando nació Lamine, el primer segundo que lo cogí, le dije vas a ser el mejor jugador del mundo", asegura Mounir Nasraoui.

Sus palabras fueron acompañadas de efusivas celebraciones tras el triunfo del Barça en la final copera ante el eterno rival, dejando claro dónde están ahora sus lealtades.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com