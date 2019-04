Pablo Iglesias: "En un Real Madrid-Barça iría siempre con el más débil; ahora sería con el Real Madrid"

Pablo Iglesias explicó en El Transistor de Onda Cero cómo es su día a día: "Me levanto a las 7 de la mañana y me vienen a buscar unos compañeros y hoy nos hemos ido a Atocha para ir a un acto en la Universidad de Málaga y después he comido rápidamente y he vuelto a Madrid. Después he llegado a casa y he bañado a los niños con Irene y he visto el capítulo de una serie y ya me he venido para aquí [...] En algunos momentos apago o dejo de mirar el teléfono porque también es importante parar".

"La parte fundamental es la de Comunicación que es la que me acompaña todo el día y también viene la escolta. En total entramos en dos coches", reflexiona el líder de Podemos. ¿Son las Elecciones como una guerra? "Las elecciones tienen algo de guerra pero lo fundamental es que pueda haber un debate y la gente vote lo más informada posible".

José Ramón de la Morena le preguntó si se siente cómodo en Onda Cero: "Aquí en esta casa tengo un gran amigo que es Carlos Rodríguez que ha sido el veterinario de mis perros". ¿Por qué no va al programa de Alsina? "Estaría encantado de ir a su programa y me gusta porque hace preguntas difíciles, que es lo que mola". Además, se extraña de llevar dos años sin ir a Más de uno: "Eso hay que hablarlo con la jefa [...] Al final va a tener que venir Alsina a 'La Tuerca' que no ha venido nunca".

Los futbolistas no salen del armario

"El deporte siempre me ha gustado mucho aunque el fútbol no es lo que más me ha gustado". De todos modos, destaca "la universalidad del fútbol y que con él te puedes comunicar con cualquier ser humano del planeta". Destaca a Perico Delgado como "un pionero" y a Miguel Indurain como "un monstruo".

El líder de Podemos se extraña de que los gays no salgan del armario en el mundo del deporte: no entiende que "haya miedo de los futbolistas a salir del armario", aunque se muestra esperanzado en "poder ir resolviendo eso poco a poco".

Iglesias se declara "aficionado del Numancia": "Crecí en Soria y de hecho ví subir al Numancia a Segunda B y en un partido contra el Valladolid en el que jugó Fernando Hierro".

Pablo Iglesias explica que su dedicación a la política le viene desde muy joven: "Desde los 15 años me llevo dedicando a la política, en asociaciones de estudiantes, de forma no profesional [...] Mi vocación siempre fue la de ser profesor". En la política actual, dice que "te llevas más codazos que en el baloncesto, pero eso es lo que nos toca ahora".

El líder de la formación morada habló sobre la acampada en Sol del 15-M: "Eso cambió España y creó un estado de ánimo en nuestro país [...] Fui allí a hacer varias entrevistas y a contar otras cosas que no se contaban a través de la puerta".

Sobre el nacimiento de sus dos hijos, Leo y Manuel: "Me ha enseñado a saber que hay personas más importantes que uno mismo [...] Ahora no soy más comedido porque eso no lo he sido nunca, soy muy sincero y digo la verdad guste o no a la gente".

¿Viajar en turista o en primera clase? "Hoy he viajado a Málaga en AVE y he ido en turista, entre otras razones porque si lo haces con el dinero de los ciudadanos hay que tener un poco de decoro".

Quiere entrevistar a Valdano

Durante la entrevista en Onda Cero, reconoce que le encantaría entrevistar algún día a Jorge Valdano y acepta el intercambio que le propuso José Ramón de la Morena: que vaya Pablo Iglesias a Más de uno a cambio de que Jorge Valdano vaya a la Tuerka.

Iglesias, sobre la figura de Ángel María Villar: "Pese a no entender demasiado de esto, no me sorprendió ver a Ángel María Villar en la cárcel, ya que hace algún tiempo un conocido me dijo que así sucedería".

Para Pablo Iglesias es "el deporte femenino es el futuro del deporte en España; es una vergüenza que muchas mujeres deportistas de élite no tengan para vivir".

El líder de la formación morada niega haber conocido a Hugo Chávez y reconoce "en ese país hay un cristo de narices". Por eso, dice que "o dialoga el Estado con la Oposición o va a haber un problema grave y lo peor es que entre Estados Unidos con bombas".

Su relación con el Rey Felipe VI: "La relación personal es muy buena y le regalé 'Juego de Tronos' y la verdad que me la tenía que haber devuelto él por lo que nos costó formar Gobierno". Pero insiste en que cree que "al jefe de Estado deberían de votarlo": "Si un día soy presidente del Gobierno y en una final se pita el himno, sería una falta de respeto".

Errejón, ¿el Figo de Podemos?

¿La pérdida de Errejón fue como cuando el Barcelona perdió a Luis Figo? "Es un ejemplo tremendo, no podría decir que sí", reflexiona el líder de Podemos. "Fuimos muy amigos pero en política no se puede venir a hacer amigos".

Habló sobre su discusión con Ferreras en laSexta: "No fuiste justo con Ferreras porque él te ha dado muchas oportunidades", le recriminó de la Morena. "A Ferreras le tengo mucho respeto y fui muy sincero con él, diciéndole algo que piensa mucha gented [...] En este país se han hecho cosas muy graves y publicando noticias falsas como lo que se ha dicho de nosotros en Venezuela".

¿Iría Pablo Iglesias a un palco? "Si me invitan a un palco de un estadio de fútbol me pensaría ir, creo que no lo haría [...] si soy presidente no me sentiré muy cómodo si me toca ir". Iglesias sostiene que "sería algo planteable" la creación de un Ministerio del Deporte y deja claro que las casas de apuestas tendrían para él una situación similar a las de las marcas de tabaco.

¿A quién apoyaría en un Clásico? "En un Real Madrid-Barça iría siempre con el más débil, ahora sería con el Real Madrid". Sobre los otros candidatos: "Para un partido de baloncesto escogería a Casado dentro del quinteto porque hay buena relación personal y es buena la compenetración". Además, dice que sólo me cortaría la coleta si me lo pidieran mis hijos".

¿Prefiere a Messi o a Cristiano? "Los dos son muy buenos", pero cree que "lo de Messi es algo increíble".