Nuno: “Me quedo con la mayor admiración por Otamendi”

"Todos los entrenadores debemos estar preparados para el mercado y las leyes que se imponen. Tú no controlas los tiempos del mercado. He leído la carta despedida de Nico y desde el club le deseamos todo lo mejor y que tenga mucho éxito. Me quedo con la mayor admiración porque siempre que estuvo con nosotros lo dio todo. Fue fundamental el año pasado", alabó Nuno ante la prensa.

El portugués no escondió que, tras esta salida, les "hace falta un central". "Tenemos muchas opciones, pero muchas veces lo que quieres no puedes o lo que puedes no es lo ideal. Estamos muy atentos y el club está trabajando. Aún tenemos algunos días. La labor de Mustafi y Vezo contra el Mónaco es una garantía", subrayó.

Vallecas pone a prueba al Valencia

Este sábado, el Valencia empezará "un torneo fundamental" como la Liga BBVA en "un campo tradicionalmente difícil". "Vallecas es complicado y el Rayo Vallecano es un buen equipo, organizado y bien entrenado. Estamos preparados para llegar y competir, llegamos bien y no solo por el último partido", apuntó, antes de analizar a su rival.

"Han perdido jugadores que el año pasado siempre estaban como Baptistao o Kakuta, pero han incorporado a Ebert, Bebé o Lass. Conocemos muy bien al Rayo y el entrenador se mantiene, así que la idea de juego también se mantiene", explicó.

Por último, Nuno apuntó que no le "causa ninguna perturbación" disputar la jornada de Liga prevista en Navidad. "Somos profesionales y estamos preparados para todas las fechas. Habrá quien opine lo contrario, pero nuestra obligación dice otra cosa. Son fechas en las que a los espectadores les hace ilusión disfrutar del fútbol", valoró.