Nueva dimisión en la directiva del Barcelona: se va Eduard Romeu, responsable económico

El vicepresidente Eduard Romeu, máximo responsable del área económica del Barcelona, ha renunciado a su cargo para emprender "un nuevo proyecto empresarial" que tiene "mucha complejidad".

En una comparecencia pública sin preguntas, Romeu, visiblemente emocionado, explicó que su nueva ocupación le obliga a dedicarse en exclusividad a ello: "No me lo permite compaginar con la dedicación absoluta al club".

En el acto celebrado en el Auditorio 1899 del Spotify Camp Nou, el ya exdirectivo aseguró que deja la entidad con el "trabajo hecho", si bien apuntó que es necesario poner "punto final" para llegar al "Barça esplendoroso" que está convencido que se verá "a medio largo plazo".

Tomó la decisión tras ganar al Nápoles

Romeu tomó la decisión poco después del partido contra el Nápoles (3-1). El Barça se clasificó para los cuartos de final de la Champions League y se aseguró lo presupuestado en este concepto para el presente ejercicio económico.

"Si no se hubiera ganado el partido, no hubiéramos hecho nada hoy porque no me gusta marcharme de los sitios sin el trabajo hecho", analizó el exvicepresidente económico de la entidad.

Admitió que esta temporada se disgustó cuando el primer equipo de fútbol perdía algún partido de la Champions, ya que "había mucho dinero en juego".

Y así fue como el día después de sellar el pase a la siguiente eliminatoria de la máxima competición europea se reunió con Joan Laporta y le presentó la renuncia en un encuentro que calificó de "distendido".

"Aprovechando el último escollo que nos quedaba, que dependía del balón y que era el pase a los cuartos de final de la Champions, consolidamos lo que habíamos presupuestado", concluyó.

Laporta, agradecido

Romeu estuvo acompañado durante su comparecencia por el presidente del club, Joan Laporta. Tras el discurso del protagonista de la comparecencia, mandatario le agradeció sus años de dedicación al club, así como "su capacidad y calidad humana".

"Ha sido una persona clave en el rescate económico del Barcelona. Por su sentimiento culer, es de aquellos activos que te llevas de aquí", comentó.

Laporta ha explicado que, como en el club se trabaja en equipo, las funciones de Romeu serán asumidas por las áreas de economía y finanzas por diferentes ejecutivos y directivos.

"Me comentó su decisión, me pidió que se lo pusiera fácil y yo tenía que respetar su decisión. Seguirá vinculado al Barcelona en la Fundación, porque tiene una especial sensibilidad en este campo", abundó el presidente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com