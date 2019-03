Neymar: "No me veo saliendo del Barcelona"

El delantero brasileño Neymar afirmó en una entrevista divulgada por la televisión Globo que no se ve "fuera del Barcelona".

"Estoy muy feliz en el Barcelona. Es un equipo en el que me siento en casa. Mis compañeros me dejan muy tranquilo en relación a todo. No me veo saliendo del Barcelona", dijo Neymar, jugador que está negociando la renovación de su contrato.

Neymar también consideró que se encuentra en el "mejor momento" de su carrera y aseguró que en el club catalán ha mejorado en especial en decidir en espacios cortos.

En la misma línea, Neymar dijo que su experiencia en el Barcelona está siendo "mejor de lo que pensaba", aseguró que ya logró todos sus objetivos que se había trazado en el club y dijo que ahora quiere "repetir esas conquistas".