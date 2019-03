Neymar: "Messi y Cristiano son los mejores futbolistas que he visto jugar"

El delantero brasileño del Barcelona, Neymar Junior, ha señalado a los otros dos aspirantes al FIFA Balón de Oro, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, como "los dos mejores futbolistas" que él ha visto jugar en su vida, añadiendo que su "sueño es ser un día como ellos", pero aclarando que su único objetivo es superarse a sí mismo.

"Messi y Cristiano son los dos mejores jugadores que yo he visto jugar y por eso están aquí. A Ronaldo lo sigo a través de tele y a Leo lo admiro tanto de dentro como fuera del campo porque es una gran persona. Es muy tranquilo, buena gente, un amigo, un ídolo... Llevan aquí viniendo ocho y nueve años y para mí es un sueño y mi esperanza es ser un día como ellos. Siempre quieren mejorar y batir récords", alabó Neymar en la rueda de prensa de los finalistas.

El brasileño aseguró que no sabe si ya está "al mismo" nivel que Messi y Cristiano, ya que ambos son "muy grandes e ídolos". "Cuando alguien sabe que uno es ídolo es difícil evaluar si eres como ellos. En cualquier caso admiro muchísimo a los dos. Les he visto jugar desde pequeño y estar sentado junto a ellos es un honor. Yo no quiero ser mejor que nadie, quiero ser mejor que yo mismo. Eso es lo más importante", explicó.

Muy feliz de tener esta oportunidad

En su primera aparición como finalista del Balón de Oro, el brasileño aseguró encontrarse "muy feliz de tener la oportunidad de participar en algo así". "Espero volver en alguna otra ocasión y espero que mi equipo siga ganando. Es un placer estar aquí", recalcó, contento por "las metas" que ya ha alcanzado en su carrera.

"Todo esto llega gracias a los jugadores que juegan conmigo, a Leo y todos los demás. Cada uno tiene su propia historia y su propia objetivo. Cristiano y Leo han hecho historia y siguen haciéndola. Todos estamos aquí por nuestro trabajo", analizó.

Respecto a su calidad técnica y su repertorio de regates, el '11' del Barça explicó que "es un don", pero que también "se necesita un trabajo para perfeccionar los movimientos y lo que haces durante un partido". "Me siento muy afortunado por tener este don. Siempre he querido jugar a fútbol y poder hacerlo es maravilloso", reconoció.