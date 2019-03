Neymar, sobre su fichaje por el Barça: "No soy un criminal"

El jugador del FC Barcelona Neymar ha asegurado que ni él ni su padre son criminales por mucho que tuvieran que declarar en el caso que analiza presuntas irregularidades en su fichaje por el club blaugrana, un caso que podría no ir finalmente a juicio por el pacto alcanzado entre la entidad barcelonista y la Fiscalía y Abogacía del Estado, recalcando que no hizo "nada malo".

"¿Qué castigo? No hice nada malo, no soy un criminal, ni mi padre. Desafortunadamente, algunas personas buscan controversia. No sé si por falta de información y conocimiento o la malicia. No importa, pero la verdad es que estoy seguro de que todo se resolverá pronto", aseguró en una entrevista a la revista 'IstoE 2016'.

En este sentido el jugador cree que "de ninguna manera" le afecta a su juego en el campo. "Mi padre se encarga de la parte extradeportiva y tengo plena confianza en él. Me preocupa jugar al fútbol y siempre trato de ser mejor en el campo", señaló.

Además, dejó claro que para él es "una suerte" tener a su padre "cuidando" de su carrera y "trabajando" para que él pueda "ejercer" su profesión "en silencio". "Y lo logré", celebró.

Cabe recordar que el pacto alcanzado por los servicios jurídicos del FC Barcelona con Fiscalía y Abogacía del Estado para evitar ir a juicio por el 'Caso Neymar' conlleva al club pagar una multa de 5,5 millones de euros por errores de planificación fiscal mientras que el actual presidente, Josep Maria Bartomeu, y el expresidente Sandro Rosell quedaron exonerados de culpa, así como el futbolista y su padre.

Por otro lado, Neymar afirmó que ahora solo piensa en lograr la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de este verano. "Es un título que me falta a mí y al fútbol brasileño y tenemos la responsabilidad de ganar, sobre todo porque jugamos en casa. Ser medallista olímpico es un privilegio", manifestó.