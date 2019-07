"Me estoy recuperando física, mental y psicológicamente. Me estoy tratando porque el daño fue grande. Sí, voy al psiquiatra. Me ha ayudado mucho porque no puedo manejar todo lo que sucedió, todo pasó al mismo tiempo. Muchas cosas a la vez, comencé a sufrir el 15 de mayo y después, todo en mi vida se vino abajo. Es como si un huracán hubiese pasado por mi cabeza. Pero hoy, estoy mejor en comparación con los días siguientes al macabro episodio en ese hotel en París", dijo Trindade sobre el calvario que está pasando.

También afirma que esta situación le está afectando a su hijo: "Decidí irme con mi hijo, así me recupero y lo protejo a él de padecer esta terrible situación que me está matando".

Incluso hizo referencia a que no es la primera vez que el machismo y la injusticia le hacen daño: "Esta vez tuvo un impacto mayor, pero tengo fe y espero que esta tormenta pase. Antes que nada quiero sentirme viva de nuevo, encontrarme de nuevo porque en todo este fuego cruzado me perdí. Me fortalezco día tras día por mi hijo, porque sé que él me necesita y debo criarlo para que no sea en el futuro un hombre machista y violento, ya que lamentablemente no tiene en Brasil una buena referencia".