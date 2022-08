Nacho Monreal anuncia su retirada con un emotivo vídeo y un mensaje claro: "Mi rodilla no da para más"

Nacho Monreal 'cuelga las botas', literalmente. Así lo hace en un emotivo vídeo publicado en sus redes sociales en el que explica los motivos de su retirada del fútbol profesional: "mi rodilla no da para más".

El lateral zurdo lleva más de un año alejado de los terrenos de juego por una lesión de rodilla que finalmente le ha obligado a decir adiós a su pasión. Más de tres lustros después de su llegada a la élite, Monreal se despide "feliz" y tranquilo de esta etapa que llega a su fin.

"36 años jugando a fútbol. 16 de ellos como profesional. Exprimiendo mi cuerpo al máximo, llevándolo a límites que nunca hubiera imaginado poder llegar. Mi rodilla me manda un mensaje, un mensaje alto y claro: ¡no doy para más! ¿Me enfado con ella? ¡NO! La escucho, la acepto y le doy las gracias por todo", indica el ya exjugador.

"Se acaba una etapa. Empieza otra. Soy feliz. Y me siento bien. Repito. ¡¡¡ME SIENTO BIEN!!! Y eso me da tranquilidad. La vida es un regalo y me gusta ser agradecido. Gracias Osasuna, Málaga, Arsenal, Real Sociedad y a la selección española por dejar que me cruce en vuestros caminos. Menudos años más buenos…", concluyó.

De casa a Londres y vuelta a España

Monreal debutó con el equipo de su región, Osasuna, el 9 de agosto de 2006 en un partido de previa de Champions League frente al Hamburgo. Ese día, a las órdenes del 'Cuco' Ziganda, empezó una deslumbrante carrera llena de éxitos.

Cinco años después aterrizó en el Málaga que brilló en la Liga de Campeones y, de ahí, hizo las maletas para incorporarse a las filas del Arsenal. Con los 'gunners' llegó incluso a ser capitán y leyenda durante 8 temporadas de uno de los equipos más prestigiosos de la cuna del fútbol.

500 partidos, 22 internacionalidades y 7 títulos

En 2019 volvió cerca de casa, a la Real Sociedad, para dar sus últimas patadas al balón y ahora, tres años después, cuelga botas por una desafortunada lesión en la rodilla que le obliga a decir adiós a su pasión.

Más de 500 partidos en la élite y 7 títulos (3 FA Cups, 3 Community Shields y la Copa del Rey con la Real Sociedad) hablan del legado de un jugador que también saboreó las mieles de la selección española, con la que fue internacional en 22 ocasiones.