Nacho Maganto: "Steven Gerrard es muy humilde; será el líder"

Pregunta. De jugar en el Iona, pasando por colarse entre los 55 mejores de Estados Unidos en el SuperDraft 2015, hasta disputar un partido que ha supuesto un boom en Los Ángeles.

Respuesta. Así es. Ha sido un poco locura. Hemos tenido que cambiar de estadio porque en el nuestro -el StubHub Center- sólo entran 27.000 personas y había demasiada demanda. Se ha llenado el Rose Bowl Stadium, de 93.000 espectadores.

Todo un récord: nunca antes un partido de fútbol tuvo tantos espectadores directos en Estados Unidos. ¿Cómo lo ha vivido?

Teníamos muchas ganas de jugar, aunque sabíamos que en un partido así se sale a defender porque el Barça va a tener el balón. Hemos dado la cara y ha sido una experiencia muy buena.

¿Es el partido más bonito que ha jugado?

Por el rival, toda la gente que había y la expectación, sí; el más grande.

Habrá sido emocionante para sus familiares y amigos en España. ¿Le encargaron camisetas de algún jugador del Barça?

Han estado todos viéndolo y están muy contentos. No me pidieron nada, pero yo, para mí, cambié la camiseta con Pedro.

Dicen que está más fuera que dentro… ¿Le dijo algo sobre ello?

Parece que se va al Manchester United. He hablado con él un rato porque me ha estado preguntando por cómo estoy aquí y cómo es la situación de este fútbol. Le he visto como siempre: muy rápido y muy bueno.

Pero Iniesta es su ídolo. Se le ha escapado esa camiseta…

Se la he pedido a Pedro porque Iniesta jugó la segunda parte y yo, la primera. No he estado con él.

Salió de España y, aunque sea madridista, alguna vez habrá soñado con jugar con y contra jugadores de esa talla. ¿Cómo se siente en un partido que parece más de videojuego?

Verlos ahí, contra ti, es especial. Hemos salido con muchísimas ganas, a darlo todo y a jugar lo mejor posible. Su nivel es altísimo; todos me han sorprendido, especialmente Pedro, Rafinha y Rakitic. No he visto a ninguno a un nivel bajo o de pretemporada; no parecía que llevasen sólo una semana entrenando.

No paran de llegar jugadores de ligas europeas a la MLS. ¡Cómo está creciendo!

Y cada vez va a más y más. Antes de diciembre venía a gente ya retirándose; ahora vienen futbolistas como Giovinco o Gio dos Santos, que son jóvenes y van a dar un plus.

Ahora con Gerrard, habrá más cámaras, más focos, más micrófonos…

Sí. Con su llegada, los entrenamientos se llenan de periodistas. Estoy muy ilusionado y con ganas de aprender de él y, además, él es muy abierto, muy humilde y quiere ayudar. Acaba de llegar, pero seguro que va a ser el líder. Me ha sorprendido por la velocidad de juego que tiene y porque es muy listo.

¿Dejó huella el paso de Beckham por el club?

Sigue muy presente. Por ejemplo, en los dos últimos partidos le hemos visto por el vestuario. Es un tío correcto, que te saluda. Tampoco he tenido mucho más trato con él.

Coincidió con Morata en el Getafe. ¿Siguen siendo amigos?

Estuve con él en mi primer año en la cantera del Getafe y sigo teniendo relación con él. Ahora está muy contento: es el delantero titular de la Juventus, así que…

¿Se ilusionó con volver al Real Madrid?

Hablamos más de cómo nos va todo, pero hombre, a todo el mundo le gustaría volver, aunque él está muy a gusto allí porque le dan mucha importancia y eso es lo principal.

¿Le paran por la calle?

Depende, pero sí me van reconociendo. Me costó jugar al llegar, pero luego fui titular bastantes meses hasta que una lesión me frenó un poco, aunque ya estoy entrando otra vez. Les gusta el estilo de juego español y llamo bastante la atención.

