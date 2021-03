Nacho Heras, el futbolista español que vive a 30 kilómetros del volcán Fagradalsfjall: "Es impresionante"

Llevaba 800 años dormidos, pero el pasado fin de semana el volcán Fagradalsfjall, en Islandia y a 30 kilómetros de Reikiavik, entraba en erupción.

Una espectáculo de la naturaleza que ha atraído a muchas personas y que Nacho Heras, futbolista español que juega en el Keflavik ÍF islandés ha vivido en primera persona.

Y es que Nacho vive a 30 kilómetros de ese volcán y ha podido observar de primera mano esa increíble fuerza de la naturaleza.

"Es impresionante, una luz naranja como si fuera fuego en el cielo", explica Nacho a Antena 3 Deportes.

Nacho: "La gente va a visitarlo, es como una atracción turística"

Nacho lleva cuatro años en Islandia y es consciente de que vive sobre volcanes y un territorio donde puede haber terremotos y otros fenómenos sísmicos y volcánicos. Previamente a la erupción del pasado fin de semana, Nacho sintió más de 30 temblores de tierra en un mes.

"Muchísimos terremotos, no era normal. Y alguno fuerte, notabas que temblaba la estructura de la casa. De repente ves que se mueve toda la casa", asegura Nacho.

Ese miedo que aún tiene Nacho no lo tienen sus vecinos a la hora de acercarse al volcán. Él ni se lo plantea.

"La gente va a visitarlo, es como una atracción turística. No sé, nunca se sabe. También hay gases tóxicos", asegura Nacho.

Por ese motivo se ha prohibido acudir al lugar. Nacho Eras reconoce que está feliz en Islandia y por eso eso ha renovado con su equipo por tres temporadas más.

"La gente me conoce y me quiere. He renovado tres años", afirma Nacho.