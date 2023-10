Nacho, dolido tras su dura entrada a Portu: "No soy un asesino"

El Real Madrid de Bellingham y Vinicius consiguió este martes una victoria de prestigio ante el Nápoles (2-3) en el Diego Armando Maradona para mantenerse al frente del grupo C de la Champions League con 6 puntos de 6 (Berlín y Nápoles).

Tras la novena victoria en diez partidos en la presente temporada, Nacho, uno de los grandes protagonistas de los últimos días tras su dura entrada a Portu, fue a la zona mixta a atender a los medios de comunicación para repasar el partido y aprovechar para hablar de la polémica patada al futbolista del Girona.

Nacho cuajó un gran partido pero también 'provocó' el penalti con el que el Nápoles igualó el encuentro en el minuto 54 después de que el balón impactara en su brazo (estaba en posición antinatural) después de un rechace.

"No soy un asesino, me considero un gran profesional"

"Me considero un gran profesional, lo saben los rivales, admito mi error, he pedido disculpas y ya está. Solo me importa que Portu está bien. No me considero ni un criminal, ni un asesino, me considero un gran profesional. Al único al que tenía que pedir perdón era a Portu y ya estoy tranquilo", aseguró el ayer central del equipo blanco.

3 partidos de sanción

Precisamente este martes se conoció la sanción al futbolista madrileño tras su dura infracción a Portu. El comité de disciplina de la RFEF le ha castigado con 3 partidos sin jugar "por emplear juego peligroso causando daño que merme las facultades del ofendido, con multa accesoria al club en cuantía de 1.050 euros y de 600 euros al infractor".

De esta manera, Nacho se perderá los partidos de LaLiga EA Sports ante Osasuna, Sevilla y Barcelona, el primer Clásico de la temporada. Baja sensible para Ancelotti, que no cuenta con Militao (baja toda la temporada) ni con Alaba, cuya lesión se desconoce pero que parece que le impedirá casi al 100% estar en Pamplona. Ante Sevilla y Barça es duda.

¿Qué lesión tiene Portu?

Este lunes también se confirmó la lesión de Portu tras su acción con el defensa merengue. El ex del Getafe sufre un edema óseo en el tobillo derecho y una rotura en el aponeurosis del glúteo izquierdo. Será baja indefinida.