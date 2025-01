La mujer de Raphinha denuncia insultos racistas y machistas: "Mujer de un mono, tu hijo es de Koundé"

La esposa de Raphinha, jugador del Barcelona, ha denunciado en sus redes sociales que sufrió insultos racistas y machistas tras el partido de Champions League que el Barcelona terminó ganando 4-5 al Benfica gracias a un heroico gol de su marido en la última jugada.

"Saben que casi no expongo este tipo de cosas, pero esto no es un tercio de lo que la gente nos ataca, muchas veces, fanáticos rivales, etc. Pero esta vez decidí publicarlo para que vean cómo está de enferma la gente en el mundo... Aún no había mirado mi Instagram, todavía no había visto los ataques racistas que estaban sufriendo mi esposo y mi hijo. Pero está ahí para que vean lo enfermo que es. La gente lo está", ha lamentado Natalia Rodrigues Belloli.

"Esta es solo una pequeña muestra de los ataques que hemos estado recibiendo", compartió en sus redes Natalia Rodrigues, mujer del delantero brasileño que metió dos goles en el Estádio da Luz de Lisboa.

"Puta brasileña", "Mujer de un mono tramposo", "hija de puta" o "tu hijo es de Koundé" son algunos de los insultos que sufrió la esposa de Raphinha, que también recibió deseos de muerte contra su hijo menor de dos años y su marido. Tras su denuncia, varias de las cuentas que insultaron a la mujer de Raphinha fueron borradas.

Bronca de Raphinha en Lisboa

Los insultos en redes a la mujer de Raphinha vinieron precedidos de incidentes en el campo. El partido entre el Benfica y el Barcelona acabó con una remontada histórica gracias al gol de Raphinha en el último minuto. Un tanto que hizo explotar a los portugueses, provocando una tangana en el túnel de vestuarios que el mismo delantero brasileño tuvo que explicar en zona mixta.

"Yo soy una persona que respeta a todos pero cuando salía del campo hay gente que me ha insultado. Devolví los insultos aunque sé que no debo hacerlo pero los devolví. Al final nos calentamos todos, desde la parte del Benfica también se calentó un poco. Se podría haber entendido la situación", aseguró en zona mixta.

"Los jugadores del Benfica prefirieron insultarme y yo soy una persona que no me llevo nada para casa, lo que me hablan lo van a escuchar también. Respeto si me respetan pero si no es así no me callo si me insultan. Es normal después de un final de partido así", opinó Raphinha.

