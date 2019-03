Muere en un accidente de tráfico Feierabend, joven promesa del Hannover 96

El Hannover confirmó la muerte en un grave accidente de coche del delantero Niklas Feierabend, una de las principales promesas de este club de la Bundesliga alemana, a los 19 años. "Todos los jugadores, entrenadores, colaboradores, hinchas y todo el entorno del Hannover 96 estamos profundamente conmocionados. Niklas, no queremos y no te olvidaremos nunca", escribió el club en su página en Internet.

Feierabend, considerado uno de los grandes talentos del Hannover, club que selló su descenso al perder contra el Schalke 04, viajaba en la parte trasera del vehículo junto a una mujer y un hombre de 18 años, que también perdieron la vida cuando el coche, por motivos que todavía se desconocen, se empotró contra un árbol.

Las tres víctimas mortales probablemente no llevaban atado el cinturón de seguridad, indicó un portavoz de la policía, que agregó que "todo apunta a que fue así". El accidente se produjo en una recta entre las localidades de Hiddestorf y Pattensen, cerca de Hannover.

En el pasado receso invernal, el delantero participó en la concentración del equipo en Belek, Turquía. No obstante, el exentrenador Thomas Schaaf y el actual técnico, Daniel Stendel, no lo hicieron debutar en el primer equipo de la Bundesliga, pero empezó como suplente en dos ocasiones en el mes de abril, ante el Hertha Berlín y ante el Hamburgo. Feierabend logró clasificarse para la final de la Copa de Alemania en la categoría sub 19.