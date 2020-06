Mourinho desvela quién es el mejor jugador al que ha entrenado en su carrera

"No puedo decir que haya trabajado con alguien mejor que Matic durante mi carrera", afirma Mourinho. El técnico del Manchester United concedió una entrevista en Inglaterra y explicó los motivos de su satisfacción con el jugador serbio: "Tuvo un comportamiento que me marcó para siempre".

Y ese comportamiento al que se refiere Mourinho es el que ocurrió en un partido del Chelsea contra el Southampton, cuando el técnico portugués metió a Matic en el campo en el 45' y luego le retiró en el 75': "Él estaba triste, yo también, no era una situación agradable. Es algo que he hecho dos veces en mi carrera".

"Se convirtió en uno de los míos"

Pero lo que le sorprendió fue la reacción de Matic: "Al día siguiente, vino y me dijo 'No estoy contento, pero fue culpa mía. No me gustó lo que hiciste, pero me lo merecía por cómo estaba jugando", cuenta Mourinho. "No continuamos mucho tiempo juntos porque me despidieron dos meses después, pero se convirtió en uno de los míos, una de esas personas con las que mantienes el contacto aunque no estés trabajando con él".

El Manchester United fichó a Matic este verano por unos 45 millones de euros, uno de los requisitos de Mourinho al club inglés. Desde que ha llegado, el serbio ha jugado prácticamente todo.