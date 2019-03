Mourinho: "Cuando hago ciertas cosas, no son éticas, y cuando los demás las hacen, todo es normal"

José Mourinho no puede evitar callarse ante las críticas, por lo el entrenador portugués que ha iniciado su nueva etapa en la Premier League, ya instalado en Old Trafford, contestando a los comentarios de Arsène Wenger, Jürgen Klopp y Karl-Heinz Rummenigge, presidente del Bayern de Múnich.

"Los grandes no quieren que sucedan fenómenos como el del Leicester"

El presidente del Bayern de Múnich, Karl-Heinz Rummenigge criticó al técnico luso por dejar al Bastian Schweinsteiger fuera de los planes para la próxima temporada. Rummenigge dijo que eso nunca sucedería en el Bayern. A esto contestó Mourinho aprovechando la rueda de prensa de la Community Shield, en la que se enfrentarán Manchester United y Leicester City, para hablar sobre el tema.

"Tienes gente en Europa que, cuando se les escucha, parece que son la Madre Teresa de fútbol, ​​pero no lo son. Vas a muchos países y está claro que están satisfechos de la forma en la que están. No sólo son poderosos, también es van a los clubes que pueden ser competencia directa para robar a sus mejores jugadores cada temporada. Así que ellos no quieren una liga".

Mourinho también dejó caer que la Premier League es la única competición verdadera en el fútbol europeo, ya que después es devaluada al enfrentarse a equipos grandes de fuera de Inglaterra en competiciones como la Champions League o la Europa League.

"Este es el único país donde todo el mundo quiere que esto -el fenómeno Leicester- suceda. Este es el único país en el que las estructuras del fútbol lo permiten. En otros países los clubes poderosos no quieren que esto suceda, no quieren tener que compartir el dinero. Ellos no quieren compartir los derechos de televisión, quieren estar cómodos y saben que así siempre serán los mejores en la Champions".

"Cuando hago ciertas cosas, no son éticas, y cuando los demás lo hacen, todo es normal"

Klopp y Wenger, por su parte, rompieron la regla no escrita de que ningún entrenador debe criticar el negocio de las transferencias de los clubes de Mourinho, sobre todo si llegan a ser grandes cantidades de dinero. En este caso se trataba de uno de los temas del verano, la posible transferencia de Paul Pogba al Manchester United por 100 millones de euros.

A esta cuestión Wenger se refirió como "una completa locura", mientras que el técnico del Liverpool comentó, no del todo en serio, que si los fichajes tan altos se convierten en la norma en el fútbol, entonces él ya no podía verse a sí mismo trabajando en este mundo.

"He oído ya a dos de mis colegas de otros clubes que hablan por nosotros", dijo Mourinho. "No me gusta eso. No es ético. Hay cosas que -cuando las hago- no son éticas y cuando los demás las hacen, todo es normal. Nadie dice nada. Yo no hablo de los otros. Pueden hacer lo que quieran".