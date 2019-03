Mourinho amenza a Mata con bajarle al filial si no abandona el Manchester United

La llegada de Mourinho a Old Trafford ha cumplido mucho el futuro de Juan Mata en Manchester. Según el 'Daily Mail', el técnico luso ha amenazado al centrocampista español con bajarle al filial si no abandonal el United. 'Mou' tiene en mente una plantilla de 25 jugadores en la que no cuenta ni con Mata, ni con Roji ni con Blind.

Mata, 'moneda de cambio' en la operación Pogba

A pesar del interés de una cesión del Villarreal, Mata cuenta con varias ofertas de la Premier como el Everton y otras de la Serie A como el Inter de Milán. y la Juventus.Esta última es la que más interesaría al United. Los ingleses meterían al español en la operación para rebajar un posible fichaje por Pogba.