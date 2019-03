Morata: "No me quiero centrar en la opción de recompra del Madrid"

El delantero de la Juventus y de la selección española Álvaro Morata ha asegurado hoy que tiene "ganas de saber" en qué equipo va a estar la próxima temporada, ya que, aunque tiene contrato con el equipo italiano hasta 2020, el Real Madrid tiene una opción de recompra y también se ha especulado con el interés de equipos extranjeros. "(La opción de recompra del Real Madrid) es una cosa de la que no me gusta hablar. Tengo ganas de que esto se acabe y saber dónde voy a poder estar unos años", ha explicado el jugador, por el cual el Real Madrid dispone de un derecho de recompra para las próximas dos temporadas, fijado en 30 millones de euros en 2016 y 35 en 2017. El jugador, en el que se han interesado otros clubes ingleses y franceses ha hablado sobre sus opciones de opinar en los movimientos que se hagan este verano. "Está claro que no me van a mandar a un sitio donde no quiera ir, pero tengo un contrato firmado y es una cosa que tampoco depende de mí. Yo puedo dar mi opinión, pero si los clubes se ponen de acuerdo o no, no es cosa mía", ha declarado.

Morata no quiere centrarse en la recompra del Madrid

Morata ha presentado hoy una marca de ropa deportiva con su nombre y ha dicho que está "tranquilo" y que sus esfuerzos se basan en "jugar" y "estar concentrado" en la selección. "Si estoy todo el día pensando en la recompra, en el Madrid, en lo que harán o no harán creo que me encerraría mucho en mí mismo, en mi cabeza... Y tengo que estar libre, pensar lo menos posible, jugar y correr", ha comentado. "Creo que es una cosa importante saber dónde vas a estar el año que viene, pero no estoy inquieto porque tengo contrato con uno de los mejores equipos de Europa, estoy feliz en mi equipo. Esperamos que se resuelva lo antes posible todo", ha agregado el delantero.

El canterano madridista y jugador del Juventus ha asegurado que no ha hablado con el técnico francés del Real Madrid Zinedine Zidane, aunque sí lo hizo antes de que asumiera el cargo en enero. "Cuando él no era entrenador del primer equipo vino a ver un entrenamiento de la 'Juve'. Hablé con él un buen rato de la vida, del fútbol. Fue muy cariñoso conmigo, como siempre que le he visto", ha comentado. Morata, del que se ha especulado con el interés por su contratación de equipos ingleses, franceses e italianos, ha dicho que le da "un poco de pena" que "el producto español" se valore "más fuera que en España".

Le gustaría tener de compañero a Alves

Preguntado por el lateral brasileño Dani Alves, de quien hoy se confirmó su salida del Barcelona y que interesa al Juventus, Morata ha afirmado que sí le gustaría tenerle como compañero. "Está claro que me gustaría tenerle como compañero. Le he visto unas cuantas veces en vacaciones, me ha tratado muy bien, eso con la rivalidad Madrid-Barça. Es uno de los mejores del mundo y si juega en tu mismo equipo sería increíble", ha opinado el delantero del Juventus y la selección española.