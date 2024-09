El momento en el que De Marcos e Iñaki Williams recriminan a sus aficionados el lanzamiento de una bengala en el Olímpico

El regreso a Europa del Athletic quedó empañado en parte anoche por el lanzamiento de bengalas por partes de algunos aficionados del club bilbaíno en el Estadio Olímpico de Roma. Y es que en el gol del empate de Paredes se lanzó una bengala desde la zona de la grada visitante hacia la local. No fue la única bengala que se encendió en la grada. Una primera se prendió cuando los equipos saltaron al terreno de juego y la segunda en el minuto 64, siendo esta arrojada a la pista de atletismo e impactando en una fotógrafa.

Ante esta actitud de algunos aficionados del Athletic en el Olímpico, los jugadores del club vizcaíno decidieron que De Marcos e Iñaki Williams fueran hasta esa zona del campo para hablar con los aficionados y recriminarles esa actitud. El propio Ander Herrera explicó que "le he dicho a Willi (Iñaki) que fuera a hablar con ellos, que hay niños y familias. Y me dice 'no, que no hay que darles bola'. No sabíamos qué hacer. Hemos hecho un corrillo y hemos hablado con los dos que tenían que ir, que eran los capitanes", indicó Herrera.

"No sabes como acertar ni hacer. Si han venido 2.500, lo sentimos por 2.458 que no han tirado nada por dos que han tirado las bengalas. Puedes matar a una persona, es algo que me cuesta comprender", apuntó Ander Herrera.

Valverde: "Ha sido una mancha"

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, condenó el lanzamiento de bengalas y lamentó lo ocurrido en el final del partido.

"Lleva mucho tiempo el club sin jugar en Europa, teníamos un partido grande y lamentamos los incidentes del final. Entendemos el fútbol como una fiesta para todos. No nos gusta que suceda en sentido contrario y tampoco que ocurra de nuestra parte. Ha sido una mancha", indicó Valverde.

El Athletic Club emitió un comunicado en el que condenó los hechos acaecidos en el Olímpico de la capital italiana y subrayó la "tolerancia cero" ante este tipo de situaciones.

"El Athletic Club quiere expresar su más firme condena ante los inaceptables actos protagonizados por una minoría de personas que se desplazaron al partido de la Europa League disputado frente a la AS Roma y que estaban ubicados en la grada visitante. Durante el encuentro, este reducido grupo prendió bengalas y lanzó alguna de ellas a la grada local, contraviniendo las normas de seguridad y ensuciando la imagen de nuestra afición, conocida por su comportamiento ejemplar y su apoyo incondicional al equipo en cualquier circunstancia", señala el comunicado del Athletic.

"Estas actitudes no representan los valores históricos del Athletic Club, como el respeto, la deportividad y la convivencia. El club trabaja siempre por fomentar un ambiente positivo en los eventos deportivos, tanto en San Mamés como en sus desplazamientos, y luchará a destajo para que no se den actitudes que pongan en peligro la seguridad de los asistentes ni que manchen la reputación de nuestra afición", informa el Athletic.

El club vasco "en colaboración con las autoridades competentes, ya está tomando las medidas necesarias para identificar a los responsables y garantizar que se apliquen las sanciones correspondientes".

"El Club va a trabajar por erradicar estos comportamientos, tolerancia cero. Esta minoría no representa a nuestra afición. El capitán Oscar de Marcos, junto a Iñaki Williams, han hecho saber a esta minoría de aficionados a la conclusión del encuentro que su actitud 'es inadmisible'", denuncia el Athletic en su comunicado.

El Athletic finaliza su comunicado ofreciendo disculpas a la Roma y agradeciendo su comportamiento a "la inmensa mayoría de sus seguidores" que se desplazaron hasta la capital italiana.

