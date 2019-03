Modric: "No veo ninguna razón por la que Bale no pueda ganar el Balón de Oro"

Luka Modric, centrocampista croata del Real Madrid, destacó que si el galés Gareth Bale mantiene la progresión que está mostrando esta temporada, "puede ganar" un Balón de Oro en breve y competir con los tres primeros de este año, Leo Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar.

"Tengo una gran relación con Gareth. El sábado, después del partido, le dije que si sigue jugando como lo está haciendo no veo ninguna razón por la que él no pueda estar en el once ideal y pueda ganar el Balón de Oro. Tiene todas las posibilidades", aseguró al Daily Mail. Para Modric, Bale "es un grandísimo jugador" que destaca por "potencia y calidad" y espera que "en el futuro esté en la gala del Balón de Oro".

El centrocampista internacional croata dedicó también elogios a su nuevo entrenador, el francés Zinedine Zidane. "Era un grandísimo jugador, uno de los mejores de la historia y creo que será un gran entrenador". Para Modric que Zizou sea considerado como un futbolista que marcó una época "ayuda cuando entras al vestuario con muchas estrellas".

Y mostró su esperanza por "comenzar a jugar mejor y mejor", para "ganar grandes cosas". "El mensaje que nos transmite Zidane es que juguemos como equipo y la primera parte ante el Deportivo lo hicimos muy bien. Sabe mucho de los jugadores. Cuando habla, nosotros escuchamos. Lo hará bien, seguro", sentenció.