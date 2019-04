Messi: "Un día me gustaría volver a Argentina"

"BARCELONA ME LO HA DADO TODO"

Leo Messi ha hablado sobre su trayectoria en la Ciudad Condal y de su futuro deportivo. El astro argentino ha declarado que "Barcelona me ha dado todo, pero me gustaría volver algún día a Argentina". "Me gustaría volver por el hecho de haberme ido tan joven", ha añadido el delantero azulgrana.