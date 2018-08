El Tottenham, único equipo de la Premier League que no ficha ni vende este verano

La Premier League ha cerrado el mercado de fichajes con un gasto total de 1.368 millones de euros. Clubes como el Liverpool (182,2 mill de €), Chelsea (137 mill de €), West Ham United (99,4 mill de €) o Leicester (93,5 mill de €) lideran una larga lista de equipos que vuelven a colocar a la liga inglesa como la competición que más invierte del mundo.

Sin embargo, el dinero no es sinónimo de éxito y no todos los conjuntos ingleses han decidido hacer grandes inversiones para afrontar la nueva temporada. Es el caso del Tottenham, que no ha invertido ni un solo euro en fichajes, convirtiéndose en el primer equipo que no compra ningún jugador desde el año 2003, cuando lo hizo el Newcastle.

Mantiene a sus estrellas

Los Spurs han decidido seguir con su política de apostar por gente de la cantera y mantener a las principales estrellas del equipo como Harry Kane, Dele Alli o Christian Eriksen. La temporada pasada el equipo londinense también llevó una estrategia parecida. Los de Pochettino desembolsaron 121 millones de euros en refuerzos y recaudaron 103 millones en ventas, teniendo un gasto total de 18 millones de euros.

Cabe recordar que el equipo presidido por Daniel Levy, acometió un importante desembolso de 828 millones de euros para la construcción de su nuevo estadio, uno de los principales motivos por los que la directiva del Tottenhham han llevado esta política de fichajes en los últimos años.