Coutinho solicita el 'transfer request' para poder fichar por el Barcelona

Philippe Coutinho se quiere ir al Barcelona. Según informa Sky Sports, el brasileño habría solicitado al Liverpool el 'transfer request', una especia de figura que existe en Inglaterra por la que los jugadores solicitan públicamente a su club que se siente a negociar. Además con esta solicitud, el jugador, en este caso Coutinho, deja claro su deseo de abandonar el Liverpool.

Cabe recordar que en Inglaterra no existen las cláusulas de rescisión como en España, por lo que si el club poseedor del jugador no quiere negociar hay pocas soluciones para resolver el fichaje. En este caso, el Liverpool ha comunicado este mismo viernes que no se sentaría a negociar por Coutinho.

La solicitud del 'transfer request' no obliga a nada al Liverpool, pero es un paso importante para desbloquear su posible salida al dejar el jugador de forma pública su deseo de no continuar.

El Barcelona sólo puede esperar a que el Liverpool cambien su posición y se siente a escuchar ofertas y negociar. La batalla ha comenzado.