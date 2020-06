El mensaje machista de Emre Can para defender a Cristiano que le ha costado una lluvia de críticas

Emre Can, centrocampista de la Juventus, se metió en un buen lío cuando quiso defender a su compañero Cristiano Ronaldo. Y es que el jugador alemán quiso dejar claro que para él la roja al portugués en Mestalla era excesiva.

El problema es que para decirlo lanzó un mensaje con un claro sentido machista y por el que le llovieron las críticas.

"¿Se supone que eso es una roja? Acabo de oír que fue porque un tirón de pelo. No somos mujeres, jugamos al fútbol", declaró Emre Can a DAZN.

"Si vas a sacar tarjeta roja por eso puedes sacarla por cualquier cosa", añadió.

Como era de esperar su comentario corrió como la pólvora por las redes y el aluvión de críticas fue importante. Hasta tal punto, que Emre Can tuvo que publicar un tuit en el que se disculpaba por el comentario.

I would like to take a moment to clear the air regarding comments I made after last nights game.

Please read the full statement below⤵️

Yours

Emre pic.twitter.com/SLvdF6qf33