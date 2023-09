El mensaje de Griezmann tras la victoria en el derbi: "Al cole con la camiseta del Atleti, chicos"

Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, se mostró muy contento anoche tras la victoria ante el Real Madrid en el derbi jugado en el Metropolitano. El jugador francés, clave en el esquema de Simeone, aseguró que su hijo irá este lunes "orgulloso al cole con la camiseta del Atleti".

"Estoy muy feliz y orgulloso de estar aquí. Lo iba a dejar todo en el campo para volver a escuchar ese cántico y muy emocionado. Mañana, mi hijo va a estar feliz y orgulloso al cole con la camiseta del Atleti", declaró Griezmann.

"Estoy buscando estar más cerca del área, donde más puedo hacer daño. Hay veces que no entro en juego, entonces me lleva a bajar a venir a tocar el balón, pero no es lo que necesita el equipo. Estar más arriba, tocar igual menos balones, pero hacer más daño", explicó el atacante rojiblanco.

"El Cholo (Diego Simeone) tiene mucho que ver. Al final, soy un jugador de equipo. Intento ser un ejemplo en todo. Hay veces que hace falta estar abajo, despejar balones desde el punto de penalti, defender... Me sale normal. Es algo que siento. Veo a todos mis compañeros que están todos atrás defendiendo, pienso que no puedo fallarles y tengo que ayudarles", valoró Griezmann.

"Salimos muy bien la primera parte, pero al final hemos estado demasiado atrás dejándoles jugar y nos han hecho mucho peligro, mucho daño. En la segunda, salimos más fuertes, más arriba y eso nos ayuda a meter el tercero. Contento con el rendimiento del equipo. Se ve que ya en los entrenamientos estamos más fácil con el balón y nos da confianza a la hora de jugar. Era un accidente en Valencia y teníamos ganar de demostrarlo", concluyó el delantero.

Simeone: "Al colegio con la camiseta del Atlético"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, afirmó que sus jugadores firmaron un "partido muy bueno" ante el Real Madrid y destacó la actuación de Morata, autor de dos goles.

"Hoy Álvaro hizo un partido extraordinario más allá de los dos goles, por su trabajo. Necesitamos a este Morata, sabemos que lo puede hacer, que tiene sus armas, para llegar a los números que busca y necesitamos. Ojalá pueda mantener este nivel, es un delantero importante para la selección española y para el Atlético", explicó el entrenador argentino.

"Hicimos un partido muy bueno. En el primer tiempo entramos fuerte, podíamos hacer daño por los costados, sabíamos que sufrían con los centros al segundo palo y lo ejecutaron de la mejor manera. Lo más grande de hoy fue el espíritu que tuvo el equipo, cuando sube y baja de la grada, somos un equipo difícil. Veníamos del partido del Valencia, que no estaba preocupado, era un partido que podía pasar. Hicimos un gran partido en Roma y hoy jugaron el partido que la gente necesitaba ver. Buscamos arrancar el segundo tiempo atacando y apareció el tercer gol, y pudimos llegar al final con tranquilidad", analizó Simeone.

"No interpreto lo que piensan los demás. Interpreto lo que veo, lo que veíamos que podía ser bueno para el equipo. Interpreto que el equipo hizo un gran partido y me pone contento que mañana lunes los chicos van a ir al colegio con la camiseta del Atlético de Madrid y eso me pone muy feliz", afirmó Simeone.