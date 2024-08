¿Mbappé o Vinícius? Ancelotti revela quién tirará los penaltis del Real Madrid

Carlo Ancelotti no dará la orden de quién debe lanzar los penaltis porque no quiere "afectar a uno al elegir". Así, serán el brasileño Vinícius y el francés Kylian Mbappé los que decidan el lanzador en cada encuentro.

"Tienen que tomarla ellos", aseguró Ancelotti cuando fue cuestionado sobre quién toma la decisión de lanzar los penaltis en el Real Madrid. En la tercera jornada de LaLiga, en la visita a Las Palmas, llegó el primero y fue Vinícius el que asumió la responsabilidad.

"Creo que es correcto darle la responsabilidad a los dos porque ellos tienen la misma calidad para tirar penaltis y no quiero afectar a uno al elegir", argumentó el entrenador italiano del Real Madrid.

"En los partidos pasan muchas cosas, puede ser que uno ya haya marcado y otro necesite hacer gol. Yo tengo mucha confianza en ellos para que elijan el lanzador, no creo que haya ningún problema", abundó.

Conexión Vinícius - Mbappé

Además, Ancelotti defendió la conexión en los partidos de Vinícius con Mbappé y confirmó que seguirá con el brasileño jugando en banda izquierda y el francés, que aún no se ha estrenado marcando en Liga, como delantero centro.

"Para mí se están asociando bien, el problema de marcar es un pequeño detalle, importante para un delantero, pero el trabajo ofensivo es bueno. Se puede jugar mejor, más rápido, tener más movilidad, pero el trabajo ofensivo no ha sido un problema porque hemos marcado en todos los partidos y creo que esto va a mejorar", defendió.

"El problema no está ahí, aunque obviamente con el tiempo se van a asociar mejor Vinícius con Mbappé y Mbappé con los medios. En ataque no vamos a tener ningún problema, nunca lo hemos tenido, menos este año que tenemos los mejores del mundo", apostilló.

"Estar preocupado no es una mala sensación"

En cuanto al juego del equipo, reveló que los futbolistas también creen que tienen un problema: "Estar preocupado no es una mala sensación, significa que te estás ocupando del problema que tienes. Hemos tenido un problema en los últimos partidos, no hemos tenido un bloque compacto, tenemos que mejorarlo con un trabajo colectivo mejor. Todos estamos de acuerdo en esto. Los jugadores piensan lo mismo. Cuando el problema está claro es bastante sencillo solucionarlo".

"No es demasiado complicado. Hay que defender mejor y es un compromiso y una actitud colectiva. Tenemos que trabajar juntos para defender mejor y recuperar el balón. La estadística dice que no hemos encajado un montón de goles: en cinco partidos dos goles. Pero la sensación es que los equipos rivales nos juegan demasiado entre líneas. Es algo que tenemos que solucionar y lo vamos a hacer", abundó el de Reggiolo.

Ancelotti sabe que están muy lejos de su mejor versión: "Es un detalle, lo que nos ha afectado más ha sido que no hemos sido capaces de jugar en nuestra mejor versión. La temporada es muy larga. No estamos contentos obviamente, pero no porque estemos cuatro puntos sino porque no hemos jugado bien".

