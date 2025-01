Mbappé: "Al Madrid tienes que venir con humildad porque lo han ganado todo"

Kylian Mbappé ha reconocido que ha "cambiado su mentalidad" para triunfar en el Real Madrid y demostrar el futbolista que es. Asimismo, el francés se ha mostrado comprensivo con las críticas que sufrió durante el periodo de su adaptación.

Ahora está centrado en los grandes títulos: "Estoy muy tranquilo, es muy normal cuando eres un jugador como yo, con todo lo que se esperaba de mí, que la gente pueda hablar mal. No es algo personal en el mundo del fútbol. Cuando juegas bien, hablan bien, y mal si lo haces mal. Sabía que podía cambiar la situación, como he hecho, y estoy muy feliz de ayudar al equipo como en los últimos partidos".

No se quiere poner techo

Autor de 18 goles, Kylian no se quiere poner techo y asegura que si puede marcar más de 40 tantos lo intentará: "Soy un jugador que siempre quiere hacer más, lo mejor para mí y para mi equipo. Es normal que te impacte jugar aquí. Es una gran oportunidad y siempre he dicho que sabía que este momento podía llegar y he cambiado mi mentalidad para demostrar que soy un jugador de gran calidad que puede ayudar al Real Madrid".

"Me siento muy bien. Pienso que desde hace un mes o un mes y medio que estoy en un buen momento, intento ayudar al equipo lo máximo que puedo y voy con total confianza al partido de mañana. Tengo total confianza en mi juego, en el juego del equipo y en todos los madridistas que van a estar en el estadio", abundó Mbappé en rueda de prensa.

"Pensaba mucho en los partidos, se puede ver que estaba en periodo de adaptación y pensaba demasiado como moverme, si ir al espacio, a la zona de Vini o a la de Rodrygo. No jugaba bien mi juego", confesó analizando sus problemas en el campo con el Real Madrid en sus primeros encuentros como merengue.

"Es un tema más mental"

"Es más un tema mental. Estuve bien físicamente y con el equipo pero yo tenía que hacer más. Lo sabía y fue un momento de decirme que tengo que cambiar esta situación porque no he venido al Madrid a jugar mal. Ahora hacerlo bien un mes es fácil pero tiene que seguir. En el Real Madrid hay que estar bien siempre", se marcó como reto.

Quiso además volver a dejar claro que está cumpliendo su sueño vistiendo la camiseta blanca: "Es siempre un sueño. Cada día que vengo a Valdebebas, que tengo el honor de jugar en el Bernabéu con esta camiseta vivo un sueño. Soy feliz desde el día uno. También cuando no jugaba bien era feliz porque era mi culpa, no del club ni de los madridistas. He ganado dos títulos, ahora jugamos bien y tenemos grandes cosas en la segunda parte de la temporada. Estoy intentando aprender de la cultura en la vida española, es diferente a la francesa pero me lo paso bien. Me gusta mi vida".

Los pitos del Bernabéu

Mbappé sacó una conclusión positiva de los silbidos de la afición del Santiago Bernabéu en Copa del Rey, ante el Celta, después de ser goleados por el Barcelona en la final de la Supercopa de España: "Soy ese tipo de jugador que necesita sentir presión y que siempre tiene que hacer más. Ante el Celta la gente nos pitó un poco pero es normal porque cuando juegas en el Real Madrid sabes que tienes que ganar todos los partidos y que si pierdes la final de la Supercopa te van a pitar. Tuvimos la personalidad de ganar en Copa en la prórroga tras cometer errores y ante Las Palmas para cambiar la situación y jugar bien. Es lo que quieren los madridistas, que juguemos bien y ganemos partidos".

Su gesto a la grada ante el Celta

Ante el Celta, tras marcar, realizó un gesto en su celebración señalando el escudo que explicó: "Muy simple, que estemos todos unidos. Podemos entender a la gente que pita, no tenemos problemas con eso, pero hay que estar unidos porque tenemos muchos títulos por pelear para escribir una página de la gran historia del Real Madrid".

"No fue por ser tímido porque nunca voy a ser un jugador tímido, pero llegué al Madrid que había ganado todo"

Eso sí, pese a su mejoría tiene claro que todavía lo puede hacer mejor: "Lo tengo en mis piernas, confío en mi calidad y en la de mis compañeros", dijo.

También ha explicado el respeto con el que llegó a un vestuario repleto de campeones de Europa: "No fue por ser tímido porque nunca voy a ser un jugador tímido, pero llegué al Real Madrid que había ganado todo la última temporada. Tienes que venir con humildad porque lo han ganado todo y no puedo llegar y decir que me pasen el balón a los que han ganado la Champions. No funciona así, el respeto se gana en el fútbol".

