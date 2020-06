Mbappé habla sobre su futuro: "Tomaré mi decisión pensando en mi carrera"

Kylian Mbappé va a estar relacionado con prácticamente todos los equipos punteros este verano. El francés ha deslumbrado a todos con una segunda mitad de temporada extraordinaria, liderando al Mónaco a unas semifinales de Champions y al título en Francia.

En una entrevista, Mbappé ha dado pistas sobre su futuro, adelantando que tomará su decisión basándose, única y exclusivamente, en su carrera deportiva. "Tomaré mi decisión basándome en mi carrera deportiva, es lo primero y lo más importante. Estoy en una edad en la que necesito jugar y eso será vital", aseguró.

Además, cree que la próxima temporada es importante para él porque cree que se tratará de su "confirmación" como gran jugador del fútbol europeo. "No tengo 35 o 36 años, no debo dosificarme. Tengo todo que aprender y ahora viene el paso más importante: la confirmación", reveló Mbappé.

Por último, dijo que su decisión se basará en su propio criterio, no en el de alguien más, ya que asegura que no se irá a ningún sitio "al que esté forzado a ir". "Siempre he creído en mí, aunque no sabía que todo ocurriría tan rápido", confesó el delantero galo.