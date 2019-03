Mascherano: "Durante toda mi carrera fui una persona honesta y responsable"

El barcelonista Javier Mascherano, condenado a un año de cárcel y 815.000 euros de multa por dos delitos fiscales, se reserva la posibilidad de presentar acciones legales "contra aquellos" que le asesoran "mal" recomendándole "algo que no era correcto".

El argentino ha aceptado una condena de un año de cárcel por defraudar 1,5 millones de euros de Hacienda y ha pedido a la Audiencia de Barcelona que le suspenda la pena de prisión o se la sustituya por una multa de 21.600 euros. En una carta publicada en las redes sociales, Mascherano ha querido aclarar "algunas cuestiones ligadas a las últimas noticias" sobre su persona.

"Hoy he llegado a un acuerdo con la Hacienda de España, con sentencia firme y aprobación de todas partes", explica Mascherano, quien "una vez resuelta la parte legal y con la tranquilidad de tener regularizada" su situación, ha querido explicar la situación.

Procedimientos "habituales y transparentes"

Cuenta el argentino que una vez concretado su fichaje por el Barça, procedente del Liverpool, contrató los servicios de "un prestigioso estudio fiscal español, con profesionales de renombre y excelente reputación" quienes le recomendaron "determinadas estructuras, todas dentro del marco legal".

Según el defensa barcelonista, los citados asesores siempre le notificaron que se trataba de "procedimientos habituales, transparentes y aceptados por la ley". Mascherano recuerda que fue asesorado por ese bufete desde 2010 hasta 2014, cuando decidió cambiar por "el proceso que se había iniciado" en su contra, así como por "las evidencias de que mi problema era ya no potencial sino una realidad".

"Mis nuevos asesores me recomendaron pagar los impuestos reclamados por Hacienda, presentando lo que se llaman 'rectificaciones' sobre todos los ejercicios fiscales", ha recordado. El argentina asegura que "después de una amarga espera", se ha alcanzado un acuerdo que le devuelve "la tranquilidad de tener" sus obligaciones al día.

Necesitaba apoyos

"Soy un deportista profesional, no tengo grandes conocimientos de cuestiones impositivas ni legales. Por lo tanto, debo apoyarme en gente que si maneja estos temas técnicos y, para mí complejos", asegura.

Recuerda Mascherano que durante toda su carrera ha sido "una persona honesta y responsable" y que esta experiencia que acaba de vivir la toma como "una experiencia más" de la cual sale "fortalecido y muy tranquilo" al haber solventado la cuestión fiscal. En todo caso, el barcelonista advierte: "Me reservo la posibilidad de accionar contra aquellos que me asesoraron mal, recomendándome algo que no era correcto".