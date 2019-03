Mascherano: "Mi salida es un rumor, pero llegará un día en que se termine"

Javier Mascherano afirmó que "es un rumor" su fichaje por el Juventus italiano pero dijo que siempre analiza "todas las situaciones". "El Barcelona es un club espectacular donde tienes la posibilidad de jugar con jugadores increíbles y ganar todo. Pero bueno, va a llegar un día en que se termina. No se cuando será, no sé si será ahora, en un año, en dos o en tres", dijo Mascherano en diálogo con TyC Sports.

"Yo siempre analizo todo, obviamente que es un rumor, estoy en el Barcelona y siempre he dicho que soy muy agradecido al club. Qué es lo que pasará en el futuro no lo puedo decir. Yo siempre analizo todas las situaciones", agregó. Mascherano, que el 8 de junio cumplirá 32 años, tiene contrato con el equipo azulgrana hasta junio de 2018 y una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.

Su problema con Hacienda, clave

"El club que sabe cual es la opinión que tengo sobre todo lo que me tocó vivir (con el Fisco español) en el último año, que es de público conocimiento. Tampoco estoy hablando de una salida, soy muy agradecido a los clubes que me han dado la oportunidad. El final no se cuándo es, siempre analizo situaciones", sostuvo.

"Creo que para dejar un club como el Barcelona hay que poner muchas cosas en la balanza. El Barcelona es el club que me hizo ser reconocido a nivel mundial", explicó. Mascherano, que mañana jugará con Argentina ante Honduras un partido amistoso antes de partir a Estados Unidos para disputar la Copa América Centenario, dijo que le hubiese gustado poder competir por un puesto como centrocampista en el equipo español.

Le hubiese gustado más estar en su posición

"Cuando decidí cambiar era porque tenía la posibilidad de ir al mejor equipo de Europa, donde había un entrenador (Pep Guardiola) que me podía hacer mejor jugador, y no me equivoqué. Pero los mejores años de mi carrera los hice en una posición que no es la mía. Me hubiese gustado poder competir más en mi posición", dijo.

Tras el partido con Honduras, la Albiceleste viajará a Estados Unidos para jugar la Copa América Centenario, que se disputa del 3 al 26 de junio. Argentina fue emparejada en el grupo D junto con Chile, Panamá y Bolivia. Debutará el 6 de junio frente a Chile en el estadio Levi de San Francisco. Cuatro días después chocará con Panamá en Chicago y el día 14 cerrará con Bolivia en Seattle.