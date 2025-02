Marcelo, en El Hormiguero: "Me quiero meter en el mundo del arte y de la música"

El exfutbolista Marcelo Vieira se ha sentado con Pablo Motos en El Hormiguero para repasar los momentos más icónicos de su trayectoria y hablar sobre su futuro tras colgar las botas. El brasileño anunció su retirada del fútbol a los 36 años, poniendo así fin a una carrera legendaria y plena de éxitos: "Mi historia como jugador termina aquí, pero todavía me queda mucho que darle al fútbol. Gracias por tanto", dijo en un emotivo vídeo el exmadridista.

"Llega un momento en que necesitas nuevos desafíos; no estoy cansado del fútbol, pero quería hacer otras cosas diferentes también"

"He hecho todo lo que tenía que hacer en el fútbol, gracias a dios no he tenido lesiones graves, he jugado en el mejor equipo del mundo y he tenido los mejores compañeros. He ganado bastantes cosas, pero llega un momento en que necesitas nuevos desafíos; no estoy cansado del fútbol, pero quería hacer otras cosas diferentes también. Y claro llega una cierta edad que el cuerpo...", ha explicado Marcelo a Pablo Motos.

Ahora se le presenta un nuevo horizonte: "Siempre he jugado al fútbol con mucha alegría y no con mucha responsabilidad, siempre lo he visto como una cosa para divertirme, pero llega un momento en que necesitas vivir; me he cuidado mucho como profesional. Sí que es difícil cuando llega el momento de decidir que no vas a jugar más al fútbol. La primera en saberlo fue mi mujer. Necesitaba más tiempo con mi familia, tener un finde libre... y la verdad que estoy muy feliz con esta vida de 'jubilado'".

Marcelo también ha explicado sus planes de futuro: "Voy a estar más cerca de mi familia, para llevarles al colegio, saldré más con mi mujer, etc... Tengo una empresa de gestión de jugadores y un equipo en Brasil. Ahora tengo más tiempo para estar en una oficina y leer correos; también me quiero meter en el mundo del arte, de la música, hacer películas con mi mujer...".

Fan del arte callejero y de la música

A Marcelo le gustaría "ayudar a la gente que hace arte callejero: "Quiero meterme a ver galerías en Malasaña, estar cerca de la gente que está pintando una pared... Ver cómo funciona. Creo que esto es muy bonito!

Sobre su afición a la música: "Me encanta la música desde pequeño. Conozco a algunos cantantes y me gustaría mucho producirles una canción, hacer un 'beat' y ver si encaja en una de sus letras. Esto para mí sería un sueño".

¿Y no se ha planteado un futuro en el club de su vida? "El Madrid siempre será mi casa, pero ahora mismo tengo muchas cosas en la cabeza. Seguramente algún día estaré cerca, dentro del Real Madrid", ha reconocido el brasileño.

Asegura que mantiene una gran relación con Florentino Pérez, presidente del club: "Muy bien, me ha ayudado muchísimo, tiene un cariño especial por mi familia y por mis hijos desde que me ha visto por primera vez. Hemos tenido una relación muy top desde el primer día hasta el último".

Mucho más que un defensa

Con un total de 721 partidos disputados, 58 goles y 117 asistencias, el lateral izquierdo brasileño ha colgado las botas para siempre dejando un gran legado en la historia del fútbol y siendo una leyenda del Real Madrid. Durante sus 16 años de blanco, Marcelo jugó 546 partidos, lo que le sitúa como el tercer extranjero con más encuentros oficiales vistiendo la camiseta blanca, solo por detrás de Luka Modric y Karim Benzema. El brasileño fue mucho más que un defensa, acumulando 38 goles como merengue. Quizá el más recordado por los madridistas

En el campo, Marcelo no solo cumplía funciones defensivas, sino que su talento y técnica le permitieron desempeñar un papel decisivo en el ataque del equipo, acumulando 38 goles, muchos de ellos memorables para los madridistas. Uno de esos tantos fue el gol en la final de La Décima, en Lisboa, una noche que los aficionados blancos recuerdan con especial cariño. Marcelo, con los años, se desempeñó con un digno sucesor del mismísimo Roberto Carlos, superando a su 'maestro' en trofeos y partidos disputados.

Ganó 25 títulos con el Madrid

A lo largo de su carrera en el Real Madrid, Marcelo logró alzar 25 títulos, una cifra que lo sitúa como uno de sus jugadores más laureados: 5 Champions League, junto con 4 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 6 Ligas, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas de España.

Además de su brillante paso por el Madrid, Marcelo también fue internacional con la selección brasileña, logrando una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres y una de bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín, así como una Copa Confederaciones.

En sus últimos años regresó al Fluminense, equipo que le vio crecer y en el que conquistó una Copa Libertadores y una Recopa de Sudamérica.

