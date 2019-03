Marcelo y Carvajal acortan sus vacaciones y ya entrenan en Valdebebas

Los defensas Marcelo y Dani Carvajal se han entrenado en la ciudad deportiva del Real Madrid, adelantándose en tres días a la fecha prevista para que el equipo comience los entrenamientos de pretemporada bajo la dirección del técnico, Zinedine Zidane.

"Estoy totalmente recuperado y me estoy preparando para estar a tope", dijo Carvajal, que no quería empezar "fuera de forma", según recoge la página web del club. La pretemporada del primer equipo arranca oficialmente el próximo sábado con las pruebas médicas para todos los jugadores citados.

Los dos laterales completaron sesiones con los fisioterapeutas y posteriormente trabajaron en el gimnasio, donde hicieron estiramientos, carrera y bicicleta estática. El día 16 tendrán lugar las pruebas médicas y el 17 toda la expedición, comandada por Zinedine Zidane, pondrá rumbo a Montreal, donde arrancará la gira del Real Madrid.

"He acortado un poco los días para estar a tope, entrenarme y con ganas de empezar ya la temporada", explicó Carvajal, que no pudo participar, por lesión, en la Eurocopa de Francia.

"Después de la lesión estuve varias semanas recuperando y no quería empezar con peso de más o fuera de forma, así que me estoy cuidando y preparando para estar a tope. Estoy totalmente recuperado. Me harán un control para ver cómo he llegado, pero supongo que sin problemas porque no me molesta".