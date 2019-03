El Manchester United estudia ofrecer 117 millones de euros por Pogba

El vicepresidente ejecutivo del Manchester United, el inglés Ed Woodward, ha iniciado las negociaciones con la Juventus de Turín por el traspaso del centrocampista internacional francés Paul Pogba, según informa este jueves la cadena británica Sky Sports. Pogba, de 23 años, quien ya jugó en la cantera del United entre 2009 y 2012, le costaría al equipo del Old Trafford 100 millones de libras (117 millones de euros), y se convertiría en el traspaso más caro de la historia del fútbol, superando a Cristiano Ronaldo y a Gareth Bale.

De acuerdo a Sky, la Juventus aceptaría la propuesta de los 'diablos rojos', que a su vez ofrecerían a la estrella gala un contrato de cinco temporadas con un salario de 300.000 libras semanales (350.000 euros).

El representante de Pogba, jugador que también está en la órbita del Real Madrid, es el italiano Mino Raiola, quien este verano ya ha negociado con Woodward los traspasos del delantero sueco Zlatan Ibrahimovic (PSG) y del centrocampista armenio Henrik Mkhitaryan (Borussia Dortmund).

Matuidi, en la recámara del United

Pogba es el cuarto y último de los fichajes que ha pedido el técnico del United, José Mourinho, de cara al curso 2016/2017 y que todavía no se ha cerrado. Además de Zlatan y de Mkhitaryan, el club ya cerró la incorporación del defensa internacional marfileño del Villarreal Eric Bailly. En el caso de no conseguir hacerse con el codiciado centrocampista galo, el conjunto de Old Trafford tiene en la recámara a su compañero de selección Blaise Matuidi, del PSG y también representado por Raiola.