Un Manchester City a medio gas golea al Stoke antes de recibir al Real Madrid

El Manchester City goleó a un pobre Stoke por 4-0 para recuperar la tercera plaza de la Premier League y llegar cargado de moral al partido de ida de semifinales de la Champions frente al Real Madrid.

Tiene el técnico 'citizen', Manuel Pellegrini, marcado en rojo en el calendario el choque de dentro de tres días ante el Real Madrid, y por ello decidió dar descanso a cinco titulares habituales: los laterales Bacary Sagna y Gael Clichy, el central Vincent Kompany, el centrocampista Fernandinho y el atacante Kevin de Bruyne.

Pese a las notorias ausencias, no lo notó el equipo local que, pese a jugar a medio gas, no dio opción a un Stoke que parece siempre venirse abajo ante los grandes. La fuerte inversión realizada en los dos últimos mercados de traspasos no acaban de dar sus frutos en Stoke-on-Trent y los 'potters' no terminan de romper entre los equipos punteros de la Liga inglesa.

Una primera parte en la que les costó entrar en el juego a los locales

Pellegrini apostó por un 4-4-2. Pasada la media hora de juego, curiosamente cuando mejor estaban los de Hughes, llegó el primer tanto de los locales: tras un saque de esquina botado por Navas, Fernando se adelantó a su par y, con un impecable testarazo, superó a Shay Given por su palo largo.

El tanto inicial asentó al City, que dobló su ventaja apenas ocho minutos después merced a un claro penalti cometido por Ryan Shawcross sobre Iheanacho. El capitán 'potter' agarró de la camiseta al joven internacional nigeriano tras un magnífico uno-dos con Touré y la acción fue castigada como pena máxima.

Agüero acudió puntual a su cita con el gol y, gracias a un preciso lanzamiento que se coló por el palo derecho de Given, que acertó el lado, pero no llegó a tocar el balón, amplió la diferencia en el luminoso del Etihad Stadium.

Un City arrollador en la segunda parte

La segunda mitad sólo tuvo un dominador: el City que, pese a empezar a dar descanso a sus baluartes muy temprano, no cesó buscar ampliar la diferencia. A los 12 minutos de la reanudación Pellegrini dio entrada a Fabian Delph en lugar de un Silva que regresó después de su lesión muscular y que apunta a titular ante el Madrid. El nigeriano Iheanacho se sumó a la fiesta con el tercero de los suyos después de una magnífica jugada personal de Pablo Zabaleta.

El canterano 'citizen' completó la goleada a falta de un cuarto de hora para el final tras recibir un buen pase de Wilfried Bony, quien había entrado en lugar de Agüero, plantarse solo ante el arquero, dejarlo sentado en el suelo y definir a placer.

La lesión muscular de Yaya Touré, que recibió un duro golpe en el muslo y tuvo que ser atendido, fue lo único que pareció agriar una tarde perfecta para Pellegrini y el City. El centrocampista marfileño terminó el partido con molestias y falta por ver si es sólo un golpe o una lesión muscular y determinar si estará frente a los blancos.

Con esta victoria, el City recupera la tercera plaza en la Premier League y llega cargado de moral al encuentro de ida de semifinales de la Champions de dentro de tres días ante el conjunto blanco.