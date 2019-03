El Málaga rescata un punto ante el Rayo con un gol en el descuento

El Málaga rescató un punto en el tiempo de descuento gracias al defensa uruguayo Federico Ricca, que aprovechó un error defensivo, ante un Rayo, que se adelantó y acarició el triunfo. El conjunto malagueño empezó a avisando, con una lanzamiento del centrocampista uruguayo 'Chory' Castro, dentro del área grande, y excelente intervención del guardameta Juan Carlos, que volvió a ser protagonista con otro centro, envenenado del sudamericano, que tuvo que enviar a córner.

El Rayo Vallecano defendía el resultado, algo sorprendido por el empuje y la salida fulgurante de los malaguistas. El tiempo pasaba y el equipo rayista se iba rehaciendo y a la vez tranquilizaba la locura de los primeros minutos de los locales. El Málaga seguía sin acertar y apuntaba a un calco de lo ocurrido hace tres días en el mismo escenario contra el Athletic de Bilbao. Poco a poco el partido se igualaba y el Rayo empezaba a dominar ante un Málaga, que ya empezaba a tener problemas para defender.

El defensa Quini, en el minuto 11, probó fortuna con un disparo que pegó en el poste derecho de la portería defendida por el mexicano Guillermo Ochoa. Embarba, puso a prueba nuevamente a Ochoa, con otro lanzamiento lejano, que tocó suavemente con la punta de los dedos desviando el balón a córner. El Málaga estaba siendo superado, aunque la izquierda de su ataque, con 'Chory' Castro, muy activo, le creaba problemas al Rayo.

El centrocampista venezolano Juanpi Añor, en un pase de su compañero, pudo adelantar a su equipo, pero su disparo se fue fuera. Chory Castro, de nuevo, suspiró por el gol con otra acción por la izquierda, pero chutó al lateral de la red. Los dos equipos se diluyeron en el tramo final de la primera parte, sin prácticamente ocasiones, y empate en un partido donde el Málaga perdonó y el Rayo lo buscó. El equipo rayista salió agresivo y nada más comenzar, un saque de esquina por la izquierda, lo remató el delantero Javi Guerra, al larguero, y el rechace, el propio futbolista lo mandó fuera tras un cabezazo.

El Málaga sin tensión y sin ritmo, volvía a encrespar a los presentes, aunque lo intentaba con alguna acción de Charles, pero sin tino. Y tanto desajuste, despropósito e inoperancia lo pagó el Málaga. El Rayo botó un córner, el rechace de la defensa le llegó a Embarba en la frontal del área, cuyo disparo tocó en su compañero Baena, despistando a Ochoa, consiguiendo el 0-1 en el minuto 62. El Málaga intentaba reaccionar, pero las ideas no fluían, el balón no corría y las ocasiones no existían.

El Rayo perdía tiempo y defendía el resultado con fuerza y sin dejar espacios al rival. Pero en el descuento, una jugada desgraciada para el conjunto rayista, tras un falta por la izquierda, la defensa no puede despejar y el balón cae en el área pequeña donde Ricca, con la izquierda empata el partido. Duro golpe para el Rayo, que lamía el triunfo ante un Málaga inoperante que marcó la única que tuvo en la segunda mitad.