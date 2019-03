Luis Rubiales defiende a Reina: "Le demostramos toda nuestra confianza"

Preguntado por la denuncia en la Federación Italiana de Fútbol contra el portero del Nápoles Pepe Reina, incluido en la relación de convocados para el Mundial, por mantener presuntamente relaciones de amistad con personas vinculadas a la mafia napolitana, Lopetegui señaló que "no hay certeza de nada".

"Es un excelente portero y chaval", sostuvo el técnico, mientras el presidente de la RFEF, Luis Manuel Rubiales, mostró toda su confianza al jugador".

"Es un jugador de la selección, le mostramos toda nuestra confianza. No tenemos otra que confiar en él y no darle más importancia a esto. Quiero pedir un acto de responsabilidad para todos. No debemos entrar en este tipo de cuestiones porque se pude hacer más daño", agregó.