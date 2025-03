Luis de la Fuente, sobre Lamine Yamal: "Será un futbolista de leyenda que marcará una época"

Luis de la Fuente, seleccionador de la selección española, se mostró profundamente impresionado con el talento de Lamine Yamal, quien con apenas 17 años ya es considerado una de las mayores promesas del fútbol mundial. Durante una rueda de prensa celebrada en el estadio De Kuyp de Róterdam, De la Fuente dedicó unas palabras llenas de elogios para el joven extremo, destacando que, si bien aún está en proceso de formación, tiene todas las condiciones necesarias para llegar a ser "un futbolista de leyenda que marcará una época".

Lamine Yamal, el futuro ya presente

En su intervención, De la Fuente resaltó las cualidades excepcionales que Lamine Yamal ha mostrado desde su debut con la selección. “Messi es leyenda del fútbol y Lamine tiene condiciones para ser un grandísimo futbolista. Es diferente, hay muy pocos con ese toque tan jóvenes, con esa calidad, talento, desparpajo, valentía… es una suerte poder contar con él”, declaró el seleccionador español. Estas palabras dan cuenta no solo del talento de Yamal, sino también de la madurez que demuestra a tan temprana edad, algo que ha sorprendido tanto a su cuerpo técnico como a los aficionados.

Sin embargo, De la Fuente fue realista al reconocer que el camino de Yamal no será sencillo. A pesar de su gran potencial, el joven futbolista deberá atravesar momentos difíciles a lo largo de su carrera, y será en esos momentos cuando necesitará todo el apoyo posible de su entorno.

"Tiene 17 años, no nos olvidemos de que está en proceso de formación y le queda mucho por recorrer. Pasará momentos difíciles, y es cuando hay que ayudarle", agregó De la Fuente, quien también expresó su certeza de que, si Yamal se mantiene alejado de las lesiones, su futuro será brillante. "Disfrutaremos de un futbolista de leyenda. Si no hay lesiones, marcará una época", opinó el seleccionador.

España, siempre al ataque

Con la mirada puesta en el crucial enfrentamiento de cuartos de final contra Países Bajos, De la Fuente subrayó la dificultad del rival. Según el seleccionador, el duelo tiene todas las características de una gran final, dada la calidad de los jugadores de la selección neerlandesa. "Es un partido dificilísimo, durísimo, ante grandes jugadores que están jugando a máximo nivel en Europa. Podría ser una final de Eurocopa", comentó De la Fuente.

No obstante, el técnico también dejó claro que la selección española mantendrá su estilo ofensivo sin importar la presión del momento. "Nuestro perfil es ofensivo, nos gusta disfrutar con el balón y atacar mucho. No lo hacemos porque sea una fórmula de éxito, sino porque los futbolistas demandan ese estilo, fruto de sus condiciones", explicó el riojano, quien también se mostró seguro de que su equipo no especulará y saldrá a por la victoria desde el primer minuto.

En cuanto a las eliminatorias, que se juegan a dos partidos, De la Fuente recordó que la clave será mantener la concentración en cada momento, sin perder de vista el objetivo de ganar en cada encuentro. "Sabemos que las eliminatorias duran más de 90 minutos, pueden haber prórrogas y penaltis, pero nuestra mentalidad es ganar siempre", afirmó.

Lamine Yamal y el Ramadán

Uno de los aspectos que ha generado interés en torno a Lamine Yamal es su práctica del Ramadán, ya que es la primera vez que el jugador tiene que compaginar esta observancia religiosa con su carrera profesional. En este sentido, De la Fuente aclaró que el joven futbolista está llevando a cabo su rutina con total normalidad, sin que esto afecte a su rendimiento en los entrenamientos o partidos.

"Lo vivo con total normalidad, él sigue sus normas, las mismas que en su club", comentó el seleccionador, quien también destacó el apoyo recibido por parte de los servicios médicos y nutricionistas de la selección para asegurar que Yamal pueda seguir su dieta y cuidados adecuados durante el Ramadán.

"Los servicios médicos y la nutricionista le marcan las pautas cuando tiene que ingerir alimentos y beber. Tenemos máximo respeto a las creencias de todos, y está en perfectas condiciones para jugar", aseguró De la Fuente. Este enfoque demuestra el compromiso de la selección española con el bienestar y respeto hacia los jugadores, adaptándose a sus necesidades personales sin afectar su preparación para los partidos.

Pedri y Dean Huijsen, otras joyas

Además de Lamine Yamal, De la Fuente no dudó en elogiar también a Pedri, quien atraviesa el mejor momento de su carrera. "Es un jugador muy querido por todos, le hemos acompañado en los momentos más difíciles de lesiones y superación que ha vivido. Ahora mismo está en el mejor momento de su carrera", afirmó el seleccionador, reconociendo que Pedri ha trabajado incansablemente para alcanzar este nivel.

De la Fuente también mostró su satisfacción por la decisión de Dean Huijsen de representar a la selección española, destacando sus enormes condiciones pese a su juventud. "Es un futbolista muy joven con condiciones excepcionales que ya muestra en su juventud compitiendo en la Premier. Es una suerte que haya elegido jugar con España", dijo, subrayando el compromiso de Huijsen y su potencial para convertirse en un jugador clave para el futuro de la selección.

