Luis de la Fuente, sobre Lamine Yamal y el Balón de Oro: "No sé cuando lo ganará, pero lo va a ganar seguro"

Luis de la Fuente, seleccionador nacional de fútbol, ofreció hoy la lista de convocados para la Final Four de la Nations League, donde España defenderá su corona. A la actual campeona de Europa le espera la Francia de Mbappé en semifinales y, si gana al conjunto galo, en la final el ganador del Alemania - Portugal. En su esperada convocatoria, el entrenador riojano ha recuperado a Isco y Gavi, las dos grandes novedades de la lista. Asencio, Íñigo Martínez y Rodri no están en la lista de un De la Fuente que se mostró convencido de que Lamine Yamal va a ganar el Balón de Oro durante su carrera, y que lo hará más de una vez.

"Hay que ver el proceso para ser merecedor de ganar un Balón de Oro, hay que ganar competiciones, que las gana, tener rendimiento individual, que lo tiene muy alto, pero estos premios se deciden por pequeños detalles y hay futbolistas muy buenos. No sé cuando lo ganará, pero lo va a ganar seguro y repetirá", opinó el seleccionador nacional.

"Esta temporada hay que verlo y analizar a los rivales en esa pelea. Lo más importante no es centrarse en un objetivo concreto, es que sea humilde, que quiera mejorar cada día, que sea profesional y en esa dinámica ganará cualquier premio individual", añadió De la Fuente.

"Siempre hemos valorado el talento que tiene, la varita de Dios por la que está tocado, que le da ese toque diferente. Lo hace muy bien, es un chico muy maduro para los 17 años que tiene. En su comportamiento parece que tiene más edad, maneja el máximo estrés con normalidad. Por eso es tan bueno", apuntó el seleccionador nacional.

"El Lamine de hoy seguro que no es el de dentro de cinco años"

"Me parece un futbolista con mucho futuro que está en un proceso. El Lamine de hoy seguro que no es el de dentro de cinco años. Será mucho mejor si se desarrolla con naturalidad y tiene salud. Veremos a un grandísimo futbolista, una leyenda que queda para siempre. Tiene esa pinta", explicó Luis de la Fuente.

El técnico de Haro también aprovechó su comparecencia ante los medios para dar la "la enhorabuena" a Xabi Alonso por su nombramiento como nuevo entrenador de Real Madrid y reconoció que ya le vio "madera" para el banquillo cuando fue uno de sus profesores en el Curso de Entrenador.

"Quiero darle la enhorabuena, llega a un grandísimo club y él es un grandísimo profesional y un buen tío. Sería fácil decir que le vi madera, pero creo que disfruté yo más que él porque para mí era un honor tenerle a él y a otros como alumnos", confesó De la Fuente..

"Xabi era un alumno siempre muy interesado por todo, con muy buenas ideas, que aportaba mucho, y eso te da pista de que hay madera. Quiero desearle suerte y que aplique todos sus conocimientos en esta liga tan competitiva que es la nuestra", aseguró Luis de la Fuente.

"Era el momento oportuno para que Isco nos aporte lo que tenga que aportar"

Por otro lado, el seleccionador nacional indicó que era "el momento oportuno" para que Francisco Román Alarcón, 'Isco', volviese a la selección y que confía en que el malagueño sume "mucho".

"Siempre he dicho que nunca he mirado el DNI y que está demostrado ni el tiempo que lleve o no lleve sin venir. Este era el momento oportuno para que Isco nos aporte lo que tenga que aportar. Va a sumar mucho, si hubiéramos tenido alguna duda no habría estado aquí. Ha estado siempre en todas las prelistas que yo recuerdo y podría haber estado en la Eurocopa o no, pero estuvieron los que tenían que estar", señaló De la Fuente.

"Contemplamos todas las posibilidades, pero sólo juegan once y hay que equilibrar el equipo. Depende de la lectura de juego que hagamos, esto es una plantilla y algunos tendrán más o menos participación, pero todos vienen a sumar y a hacer mejores a sus compañeros", analizó sobre la lista de 26 jugadores.

La otra novedad es Pablo Martín, 'Gavi', que vuelve tras lesionarse de gravedad en noviembre de 2023 y tras seguir un "proceso natural".

"Sabemos el tiempo que demandan esas lesiones y que una cosa es el alta médica y otra la del rendimiento deportivo. Está a un nivel alto, tiene margen de mejora y debe seguir trabajando para tener el nivel de antaño. Es muy importante para nosotros, aporta muchísimo tanto dentro como fuera del campo", subrayó Luis de la Fuente.

"Somos 26 jugadores y todos tenemos que aportar diferentes aspectos para cubrir todas las necesidades que demanda una competición de este calibre. Samu está fantástico para poder jugar, y también Álvaro, Mikel (Oyarazabal), Dani (Olmo), es que podemos jugar de muchas maneras con diferentes futbolistas y esa es nuestra fortaleza", concluyó Luis de la Fuente.

