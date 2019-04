Luis Enrique: "No me puedo imaginar el fiestón que nos vamos a pegar si le damos la vuelta a esto"

"ESTOY CONVENCIDO DE QUE GANAREMOS LA LIGA"

Luis Enrique ha hablado en rueda de prensa previa al partido contra el Deportivo de la Coruña. El Barcelona no puede fallar más y al mencionarle los errores de su equipo este dijo "el fútbol es así" pero, el técnico asturiano mantiene la fe en su equipo. "No me puedo imaginar el darle la vuelta a esto y que seamos campeones, el fiestón que nos vamos a correr". Ante continuas preguntas de la prensa el entrenador azulgrana expresó "solo ganar a los equipos que tienen los mejores jugadores esto sería mas aburrido que bailar con tu propia hermana".