Luis Enrique: "No he visto ningún partido del Madrid de Zidane"

CONFIRMA QUE MESSÍ "ESTÁ RECUPERADO"

El técnico del FC Barcelona aclaró que "no hay ningún malestar en la plantilla con las actuaciones arbitrales". Luis Enrique también aseguró que Messi está recuperado y que en principio "no habrá problemas". "Messi está recuperado. Hoy veremos cómo se entrenan, pero en principio no habrá problemas", indicó Luis Enrique.