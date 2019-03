Luis Enrique: "El Sporting lo está haciendo bien, veo bien al equipo"

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique, ha asegurado tras ganar al Real Sporting de Gijón (1-3) que han realizado un partido "muy serio" en el que jugaron a un nivel "muy alto" para asegurarse los tres puntos y situarse en la tabla donde querían, con 6 puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid y 7 sobre el Real Madrid, en un día "especial" para él por el placer de volver a estar en El Molinón.

"Hemos jugado muy serios y a un nivel muy alto. Hemos encerrado al Sporting, hemos tenido las dificultades lógicas ante un equipo que sabe replegarse bien y que está esperando a salir al contragolpe. Hemos hecho un partido muy completo, de haber venido a verlas venir hubiera costado. En general hemos controlado el partido", celebró en rueda de prensa.

Ahora, con esa ventaja ampliada sobre sus rivales, cree que están donde querían. "Soy optimista en cualquier situación y esta es favorable. Pero en las diez últimas jornadas empieza a ser muy complicado conseguir los puntos pero estamos donde queríamos estar", comentó.

Elogios al Sporting

"He visto muy bien al Sporting, con jugadores no habituales y pese a las bajas ha competido muy bien. Si vienes al Molinón pensando en ganar solo por la diferencia de equipos no ganas, mis jugadores no han cometido ese error y han jugado muy bien para lograr los 3 puntos", se sinceró el técnico blaugrana.

Pese al triunfo, aseguró que no se quedó tranquilo hasta el 1-3 de Luis Suárez ya en la segunda parte. "Era el gol de la tranquilidad. Después del penalti iba todo descontrolado y nos ha venido muy bien, nos ha dado el control del partido y a partir de ahí hemos sufrido poco", reconoció.

"Me preocupa cero lo de los penaltis, tenemos plena confianza en Messi, Ney y Suárez, es evidente que podemos mejorar en eso", apuntó sobre la pena máxima fallada por el uruguayo, que deja en 8 penaltis convertidos de 15 tirados la estadística del equipo esta temporada, muy lejos de lo deseado.

"No soy un tipo demasiado sentimental"

Preguntado por el Sporting, cree que como todos los que están en la pugna tendrá "complicado" salvarse. "El Sporting lo está haciendo bien, lleva jornadas fuera del descenso, ahora vienen rivales directos y veo bien al equipo, con la afición a favor, y estoy convencido de que se puede salvar", se sinceró.

"No soy un tipo demasiado sentimental, a Gijón vengo cada verano y en Navidades. He visto amigos que hacía tiempo que no venía, pisar El Molinón es un placer pero camino por fuera cuando vengo, ha sido un día especial", comentó sobre su regreso a casa.