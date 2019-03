Luis Enrique: "¿Messi jugando hasta los 35? Soy muy buen entrenador, pero no un mago"

Luis Enrique ha confirmado que Rafinha, lesionado gravemente a principios de temporada, ya podrá realizar buena parte del entrenamiento con el grupo, mientras que está pendiente de la evolución de Rakitic, que sufrió una fuerte contusión en el empeine ante el Rayo Vallecano.

Preguntado sobre si ve a Leo Messi jugando con 35 años, Luis Enrique ha dicho que "la edad nos afecta a todos". "Soy entrenador, bastante bueno por cierto, pero mago y adivino no. Messi será el mejor del mundo el tiempo que quiera, pero la edad nos afecta a todos. No tengo base científica para pronunciarme sobre eso", ha comentado. El técnico asturiano ve al astro argentino "concentrado en conseguir cosas a nivel general", más que preocupado por retos personales.

En cuanto al récord de partidos invicto, que alcanza los 35, Luis Enrique ha admitido que cuando un equipo tiene "una dinámica positiva", afronta mejor los partidos."No sé en qué influye. Todos los partidos los afrontamos de la misma manera, en la idea de cómo hacerles daño (a los rivales) y cómo nos pueden hacer menos daño (los rivales). A partir de ahí, buscamos puntos comunes que nos refuercen", ha comentado.

Sobre Neymar y Suárez

No ha querido pronunciarse sobre si Neymar tiene que jugar el próximo verano los Juegos Olímpicos, la Copa América o ambas competiciones, algo que ha aparcado a una próxima reunión con los representantes de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ni tampoco cree que Luis Suárez se presione por conseguir el trofeo 'Pichichi'. "Si viene Dunga a hablar, lo haremos y decidiremos lo que es mejor para todos", ha dicho sobre el brasileño, mientras que ve a Suárez "focalizando todos los objetivos del equipo", por lo que "el resto vendrá solo", ya que "los jugadores son inteligentes".

También ha quitado hierro a los errores desde el punto de penalti. "Esto es fútbol, así de maravilloso. Los mejores lanzadores de tu equipo no tienen registros a su altura, pero no me preocupa, aunque tenemos que mejorar en este aspecto", ha incidido.

En cuanto al Eibar, próximo rival

Luis Enrique ha recordado que el año pasado y pese al 0-2, el partido fue complicado para el Barça. "El partido del año pasado puede ser una referencia, pero hay bastantes circunstancias diferentes: un técnico diferente y otro perfil de jugadores. Será difícil como todos los fuera de casa, porque el Eibar está haciendo muy bien las cosas, está en una buena posición y haciendo una gran temporada. Todos los partidos tienen su peligrosidad, sobre todo los que jugamos fuera de casa", ha recordado.

No cree que en Eibar se cree un ambiente hostil por el resultado cosechado por el Barça ante el Deportivo de la Coruña (2-2) en el último partido de la temporada pasada y que envió momentáneamente a los eibarreses a Segunda División. "Competimos al máxima en aquel partido. Íbamos 2-0, nos quedamos con uno menos y creamos muchas ocasiones de gol. Hicimos nuestro trabajo y el que quiera malinterpretar o dudar..., nosotros tenemos la conciencia tranquila", ha dicho. El técnico del Barça ha comentado que el Eibar es un equipo que juega bastante directo, que se basa en sus transiciones y es de los que mejor defienden por su alta presión. "En su casa son más peligrosos por las dimensiones de su terreno de juego y por el apoyo de sus seguidores. Es una de las sorpresas agradables (de la Liga)", ha añadido.