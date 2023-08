Luis Enrique, sobre Mbappé: "Espero que el club y el jugador lleguen a un acuerdo"

Luis Enrique, nuevo entrenador del PSG, ha comparecido ante la prensa en la previa de debut liguero ante el Lorient y, como era de esperar, con el caso Mbappé acaparando las preguntas de los periodistas. El asturiano ha deseado que el club y el delantero lleguen a un acuerdo, aunque ha recordado que no hay nadie por encima del PSG.

"Es un tema que ya sucedió en el pasado, que se resolvió de manera positiva entre el club y el jugador, antes de que yo estuviera. Espero y deseo que club y jugador lleguen a un acuerdo. Como dijo el presidente, el club está por encima de jugadores, entrenadores o directores deportivos, y lo comparto al cien por cien", afirmó Luis Enrique.

Los periodistas insistieron sobre la situación de Mbappé, pero el asturiano no quiso ir más allá: "No pienso decir nada más".

Lo único cierto es que las posiciones de Mbappé y el PSG siguen enfrentadas y nadie cede en un pulso que amenaza con llevar a la estrella francesa a la grada.

Mbappé y el presidente del PSG, Nasser al Khelaifi, mantuvieron una reunión el pasado martes en la que ambos no se movieron de las posiciones que han mantenido hasta ahora, según informó este jueve Le Parisien. El jugador quiere jugar esta temporada sin renovar su contrato, que expira en junio de 2024, pero sin ampliarlo, y no prevé salir traspasado durante esta ventana del mercado. Mientras, Al Khelaifi insistió en que si el jugador no renueva seguirá apartado del primer equipo, entrenando aparte y sin jugar, según coincidieron varias informaciones de la prensa francesa.

"Dembélé todavía no es jugador del PSG, desgraciadamente"

Sobre la llegada del extremo francés Ousmane Dembelé, Luis Enrique admitió que su fichaje no está cerrado. "Dembelé no estará el sábado en el campo porque todavía no es jugador del PSG al cien por cien, al 99 sí, pero al cien por cien no, desgraciadamente", indicó Luis Enrique.

Por último, respecto a la situación de Neymar y Verratti, aparatados por Luis Enrique de la dinámica del primer equipo, el asturiano no quiso desvelar sus conversaciones pero adelantó que sus acciones sí lo harán.

"Tengo por norma mantener en privado las conversaciones con los jugadores. No voy a transmitir lo que les he dicho. Prefiero mantenerlo en secreto. Mis palabras es evidente que dicen cosas, pero mis hechos dicen más. Las decisiones que tome dejarán claro cual es mi idea", concluyó Luis Enrique.